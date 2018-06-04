Без советских норм: какой будет придомовая территория в Украине

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины вносит изменения в строительные нормы в части организации благоустройства на придомовых территориях.

Так, при проектировании новых или реконструкции существующих жилых кварталов предлагается увеличить в 2 раза удельные размеры площадок для отдыха взрослого населения и в 10 раз - для занятий физкультурой за счет хозяйственных площадей. Соответствующие изменения содержатся в новом ДБН Б.2.2-12:2018 "Планировка и застройка территорий", сообщает пресс-служба ведомства.

minregion.gov.ua Минрегион вносит изменения в строительные нормы

"Обязательное проектирования хозяйственных площадок на придомовых территориях - устаревшая норма в Украине, которая существует еще с советских времен. Согласно ей в каждом жилом дворе до сих пор проектируются хозяйственные площади для сушки белья или чистки ковров с расчетом 0,3 кв м на человека. Это в несколько раз больше, чем предполагалось, в частности, для площадок для отдыха или занятий спортом. В новом ДБН мы убрали эту устаревшую норму, вместо нее в 2 раза увеличили площади площадок для отдыха взрослого населения (с 0,1 до 0,2 кв м на человека) и в 10 раз - для занятий спортом (с 0,2 до 2 кв м на человека). Современные придомовые территории должны быть максимально комфортными и удобными для жителей и рассчитываться на их нужды ", - отмечает заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

При этом, согласно новым ДБН, по решению органов местного самоуправления на придомовых территориях могут обустраиваться площадки для хозяйственных целей из расчета 0,1 кв. м на одного человека или 0,25 кв. м на одну жилую единицу (квартиру). Расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание не должны превышать 100 м.

ДБН "Планировка и застройка территорий" уже опубликованы и официально вступят в силу с 1 сентября 2018 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине могут запретить парковку для автомобилей внутри новых жилых кварталов.