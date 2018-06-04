Без радянських норм: якою буде прибудинкова територія в Україні

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України вносить зміни в будівельні норми в частині організації благоустрою на прибудинкових територіях.

Так, при проектуванні нових або реконструкції існуючих житлових кварталів пропонується збільшити у 2 рази питомі розміри майданчиків для відпочинку дорослого населення та в 10 разів – для занять фізкультурою за рахунок господарських площ. Відповідні зміни містяться у новому ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій", повідомляє прес-служба відомства.

minregion.gov.ua Мінрегіон вносить зміни в будівельні норми

"Обов’язкове проектування господарських майданчиків на прибудинкових територіях – застаріла норма в Україні, яка існує ще з радянських часів. Відповідно до неї у кожному житловому дворі до сих пір проектуються господарські площі для сушіння білизни або чищення килимів з розрахунком 0,3 кв м на людину. Це у кілька разів більше, ніж передбачалося, зокрема, для майданчиків для відпочинку або занять спортом. У новому ДБН ми прибрали цю застарілу норму, натомість у 2 рази збільшили площі майданчиків для відпочинку дорослого населення (з 0,1 до 0,2 кв м на людину) та в 10 разів – для занять спортом (з 0,2 до 2 кв м на людину). Сучасні прибудинкові території мають бути максимально комфортними та зручними для жителів і розраховуватися на їх потреби", — зазначає заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

При цьому, згідно з новим ДБН, за рішенням органів місцевого самоврядування на прибудинкових територіях можуть облаштовуватися майданчики для господарських цілей з розрахунку 0,1 кв. м на одну особу або 0,25 кв. м на одну житлову одиницю (квартиру). Відстані від майданчиків для господарських цілей до найбільш віддаленого входу у житловий будинок не повинні перевищувати 100 м.

ДБН "Планування і забудова територій" вже опублікований та офіційно вступить в силу з 1 вересня 2018 року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні можуть заборонити паркування для автомобілів всередині нових житлових кварталів.