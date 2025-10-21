Зимняя сказка с бесплатным проездом: где провести в Европе рождественский отпуск

Провести рождественский отпуск в красивой европейской стране – мечта многих путешественников. Но в Европе в это время продолжается высокий сезон, везде много туристов и растут цены на некоторые услуги. Тем временем в одной небольшой, но прекрасной стране все еще не так шумно и в придачу на всем общественном транспорте сохраняется бесплатный проезд.

Как пишет издание Express, Великое Герцогство Люксембург в праздничный сезон превращается в волшебную зимнюю страну чудес. В столице страны, которая была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, открывает свои двери рождественский рынок Wantermaart. Он буквально становится сердцем города, ведь из-за компактной планировки столицы к точкам со вкусностями и сувенирами можно добраться из любой точки пешком.

Тем не менее, передвигаться между историческими площадями, такими как Площадь Оружия и Площадь Конституции туристы могут и на общественном транспорте. Эта услуга полностью бесплатна даже для гостей Люксембурга. Более того, бесплатным в стране является не только городской транспорт. Люксембург первым в мире предложил такую услугу своим гражданам и туристам.

В 2020 году в стране была введена система нулевого тарифа на проезд в общественном транспорте. На такое решение местные власти решились, чтобы стимулировать граждан пересесть с собственных машин на автобусы и трамваи, тем самым сократив выбросы углерода в воздух. Бесплатно ездить можно также на поездах стандартного класса в пределах страны.

Это непревзойденное преимущество дополняется богатой историей, которую интересно исследовать. Полюбуйтесь потрясающими видами города Люксембург, которые открываются с набережной Корниш. Посетите все возможные рождественские развлечения, которые разбросаны по всему городу – аттракционы, катки, киоски с едой и напитками.

В рождественский сезон Люксембург организует ежегодный фестиваль Winterlights. Этой зимой основные его события состоятся с 21 ноября 2025 года по 1 января 2026 года. Страна остается одной из немногих в Европе, где праздничные локации и мероприятия сохраняются и после Рождества – они продолжаются до самого Нового года. Хотите увидеть сразу все? Тогда вам на площадь Конституции, где стоит 32-метровое колесо обозрения. С него открывается умопомрачительный панорамный вид на весь освещенный праздничными огнями город.

При этом рождественские развлечения можно совместить с осмотром главных достопримечательностей страны. Главной из них является замок Вианден, признанный одним из самых впечатляющих укрепленных сооружений Европы. Замок, расположенный в северном регионе страны, заслужил восторженные отзывы туристов и входит в число 15 обязательных к посещению мест в Виандене.

