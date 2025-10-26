УкраїнськаУКР
русскийРУС

Жуткие места с привидениями в Европе: куда податься перед Хэллоуином

Елена Былим
Путешествия
4 минуты
36
Жуткие места с привидениями в Европе: куда податься перед Хэллоуином

Хэллоуин — это время, когда жуткие истории и легенды о привидениях становятся особенно привлекательными для любителей приключений. Европа славится своими старинными замками, заброшенными островами и городами, которые оживают во время празднования Хэллоуина.

Видео дня

От таинственных башен Чехии до заброшенных госпиталей Италии — эти места обещают незабываемые впечатления. Издание Interrail поделилось самыми известными локациями с привидениями, которые стоит посетить накануне Хэллоуина 2025 года. Каждое место имеет свою уникальную историю и атмосферу, которая заставит ваше сердце биться быстрее.

Замок Звиков, Чехия

Жуткие места с привидениями в Европе: куда податься перед Хэллоуином

Замок Звиков в Звиковском Подграде, Чехия, известен своей жуткой атмосферой. Легенда рассказывает, что до 1597 года в древней башне замка бродил сверхъестественный дух. Посетители сообщают о странных фотографиях, технических сбоях, необычном поведении животных и даже загадочном гашении свечей. Еще одна легенда предупреждает, что ночевка в главной башне может привести к смерти в течение года.

Как добраться на поезде:

Регулярные поезда из Праги до Цимелице едут примерно 2 часа. Далее нужно взять такси, чтобы преодолеть последние несколько миль до замка.

Лимож, Франция

Жуткие места с привидениями в Европе: куда податься перед Хэллоуином

Лимож, город на юго-западе Франции, славится своими яркими празднованиями Хэллоуина. Хотя призраки здесь не подтверждены, уличные парады, жуткие истории и вечеринки создают незабываемую атмосферу. Весь город украшается к празднику, а на улицах можно встретить призраков, вампиров и гулей.

Как добраться на поезде:

Регулярные поезда из Парижа до Лиможа занимают около 3 часов на поезде InterCity.

Брисак, Франция

Жуткие места с привидениями в Европе: куда податься перед Хэллоуином

Шато де Бриссак считается одним из самых жутких мест во Франции. История призраков восходит к XI веку, когда владелец замка, по легенде, жестоко убил свою жену и ее любовника. Гости утверждают, что видят их призраки, которые бродят по коридорам после наступления темноты.

Как добраться на поезде:

Поезд из Парижа (Монпарнас) до Анже занимает около 90 минут. Из Анже до замка едет автобус (линия 5) примерно 30 минут.

Повелья, Италия

Жуткие места с привидениями в Европе: куда податься перед Хэллоуином

Остров Повелья неподалеку от Венеции имеет репутацию жуткого места из-за своей истории. В прошлом здесь прятали беженцев во время османских конфликтов и изолировали больных. Легенды о призраках происходят со времен, когда остров использовался как психиатрическая больница в 1922 году, где врач проводил жестокие эксперименты, а впоследствии покончил с собой.

Как добраться на поезде:

До Венеции легко добраться на поезде со всей Италии. Официальных паромов до Повельи нет, но можно арендовать частную лодку.

Биржевой дворец, Португалия

Жуткие места с привидениями в Европе: куда податься перед Хэллоуином

Дворец Бо-Сежур в Лиссабоне считается одним из самых жутких мест в Португалии. Говорят, что дух Барона Глории блуждает по коридорам и садам дворца. Сотрудники сообщают о движении предметов без причины, внезапном закрытии окон и дверей, а посетители садов слышат звон несуществующих колоколов.

Как добраться на поезде:

Лиссабон — главный железнодорожный узел Португалии. Из центра города до станции метро Alto dos Moinhos ходит поезд каждые несколько минут.

Замок Миранда, Бельгия

Жуткие места с привидениями в Европе: куда податься перед Хэллоуином

Шато Миранда, известное как "Шато де Нуази", — один из самых страшных замков Европы. Построенный в середине XIX века, он использовался как приют для душевнобольных с 1950-х годов. Сегодня замок стоит заброшенным, с разбитыми дверями и окнами, что добавляет ему жуткой атмосферы.

Как добраться на поезде:

Поезд из Брюсселя до вокзала Динан занимает около 90 минут. Оттуда до замка — 20 минут на автобусе.

Парк Тиволи, Дания

Жуткие места с привидениями в Европе: куда податься перед Хэллоуином

Сады Тиволи в Копенгагене не считаются классически жутким местом, но в октябре они превращаются в хэллоуинскую страну чудес. В течение трех недель до 31 октября парк украшают тыквами, лабиринтами и персонажами, пугающими посетителей. Это идеальное место для семейного празднования Хэллоуина.

Как добраться на поезде:

Парк Тиволи расположен в нескольких минутах ходьбы от Центрального вокзала Копенгагена.

Замок Вольфсегг, Германия

Жуткие места с привидениями в Европе: куда податься перед Хэллоуином

Замок Вольфсегг в Баварии — это не только живописная достопримечательность, но и одно из самых жутких мест Германии. Легенды о привидениях достигают 1500-х годов, когда владелец замка организовал убийство своей неверной жены. Посетители сообщают о странных звуках и появлении "Белой Дамы" в коридорах.

Как добраться на поезде:

Каждый час курсируют поезда из Мюнхена до вокзала Регенсбург. Оттуда до замка ездит автобус каждые 3 часа.

OBOZ.UA предлагает рейтинг локаций для путешествий в следующем году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.