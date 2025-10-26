Жуткие места с привидениями в Европе: куда податься перед Хэллоуином

Хэллоуин — это время, когда жуткие истории и легенды о привидениях становятся особенно привлекательными для любителей приключений. Европа славится своими старинными замками, заброшенными островами и городами, которые оживают во время празднования Хэллоуина.

От таинственных башен Чехии до заброшенных госпиталей Италии — эти места обещают незабываемые впечатления. Издание Interrail поделилось самыми известными локациями с привидениями, которые стоит посетить накануне Хэллоуина 2025 года. Каждое место имеет свою уникальную историю и атмосферу, которая заставит ваше сердце биться быстрее.

Замок Звиков, Чехия

Замок Звиков в Звиковском Подграде, Чехия, известен своей жуткой атмосферой. Легенда рассказывает, что до 1597 года в древней башне замка бродил сверхъестественный дух. Посетители сообщают о странных фотографиях, технических сбоях, необычном поведении животных и даже загадочном гашении свечей. Еще одна легенда предупреждает, что ночевка в главной башне может привести к смерти в течение года.

Как добраться на поезде:

Регулярные поезда из Праги до Цимелице едут примерно 2 часа. Далее нужно взять такси, чтобы преодолеть последние несколько миль до замка.

Лимож, Франция

Лимож, город на юго-западе Франции, славится своими яркими празднованиями Хэллоуина. Хотя призраки здесь не подтверждены, уличные парады, жуткие истории и вечеринки создают незабываемую атмосферу. Весь город украшается к празднику, а на улицах можно встретить призраков, вампиров и гулей.

Как добраться на поезде:

Регулярные поезда из Парижа до Лиможа занимают около 3 часов на поезде InterCity.

Брисак, Франция

Шато де Бриссак считается одним из самых жутких мест во Франции. История призраков восходит к XI веку, когда владелец замка, по легенде, жестоко убил свою жену и ее любовника. Гости утверждают, что видят их призраки, которые бродят по коридорам после наступления темноты.

Как добраться на поезде:

Поезд из Парижа (Монпарнас) до Анже занимает около 90 минут. Из Анже до замка едет автобус (линия 5) примерно 30 минут.

Повелья, Италия

Остров Повелья неподалеку от Венеции имеет репутацию жуткого места из-за своей истории. В прошлом здесь прятали беженцев во время османских конфликтов и изолировали больных. Легенды о призраках происходят со времен, когда остров использовался как психиатрическая больница в 1922 году, где врач проводил жестокие эксперименты, а впоследствии покончил с собой.

Как добраться на поезде:

До Венеции легко добраться на поезде со всей Италии. Официальных паромов до Повельи нет, но можно арендовать частную лодку.

Биржевой дворец, Португалия

Дворец Бо-Сежур в Лиссабоне считается одним из самых жутких мест в Португалии. Говорят, что дух Барона Глории блуждает по коридорам и садам дворца. Сотрудники сообщают о движении предметов без причины, внезапном закрытии окон и дверей, а посетители садов слышат звон несуществующих колоколов.

Как добраться на поезде:

Лиссабон — главный железнодорожный узел Португалии. Из центра города до станции метро Alto dos Moinhos ходит поезд каждые несколько минут.

Замок Миранда, Бельгия

Шато Миранда, известное как "Шато де Нуази", — один из самых страшных замков Европы. Построенный в середине XIX века, он использовался как приют для душевнобольных с 1950-х годов. Сегодня замок стоит заброшенным, с разбитыми дверями и окнами, что добавляет ему жуткой атмосферы.

Как добраться на поезде:

Поезд из Брюсселя до вокзала Динан занимает около 90 минут. Оттуда до замка — 20 минут на автобусе.

Парк Тиволи, Дания

Сады Тиволи в Копенгагене не считаются классически жутким местом, но в октябре они превращаются в хэллоуинскую страну чудес. В течение трех недель до 31 октября парк украшают тыквами, лабиринтами и персонажами, пугающими посетителей. Это идеальное место для семейного празднования Хэллоуина.

Как добраться на поезде:

Парк Тиволи расположен в нескольких минутах ходьбы от Центрального вокзала Копенгагена.

Замок Вольфсегг, Германия

Замок Вольфсегг в Баварии — это не только живописная достопримечательность, но и одно из самых жутких мест Германии. Легенды о привидениях достигают 1500-х годов, когда владелец замка организовал убийство своей неверной жены. Посетители сообщают о странных звуках и появлении "Белой Дамы" в коридорах.

Как добраться на поезде:

Каждый час курсируют поезда из Мюнхена до вокзала Регенсбург. Оттуда до замка ездит автобус каждые 3 часа.

