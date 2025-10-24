Лучшие места для путешествия в 2026 году: рейтинг National Geographic

Планируя год, насколько это возможно, мы всегда задумываемся и о том, где хотели бы провести отпуск. Чтобы помочь с выбором, эксперты составляют списки мест, которые стоит посетить, чтобы получить от них максимум впечатлений.

Так авторитетный журнал National Geographic выпустил свой рейтинг лучших мест для отдыха в 2026 г. Мы выбрали 6 самых нетипичных предложений от издания. Здесь вы точно не встретите целую толпу туристов и сможете увидеть аутентичную жизнь местных жителей и почувствовать культуру в первозданном виде – без адаптации под массового путешественника.

Доминика

В отличие от Доминиканы, эта страна Карибского моря менее популярна у туристов. И зря. Здесь можно посетить первый в мире заповедник кашалотов, который должен заработать в начале 2026 года, и пообщаться с этими невероятными морскими великанами. Примерно 200 кашалотов плавают круглый год в водах Доминики, им должны выделить почти 800 квадратных километров вод у западного побережья острова, которые получат охранный статус. Посетители будут иметь возможность плавать с китами в воде или наблюдать за ними с лодки, но персонал заповедника будет регулировать количество, чтобы не вызвать стресс у морских млекопитающих.

На суше же продолжается развитие туристической инфраструктуры государства. Две трети горной Доминики – это дикий и нетронутый остров, где на каждом шагу ждут густые тропические леса, кипящие горячие источники и высокие водопады. Сядьте на один из самых длинных в мире канатных трамваев, чтобы насладиться широким видом на остров, который заканчивается у Кипящего озера. Раньше до него надо было идти почти 13 км пешком.

Галл, графство Йоркшир, Великобритания

Идеальное направление для тех, кто интересуется морской историей. Мореходством здесь занимаются около 800 лет и могут рассказать о нем все. В портовом городе можно посетить Морской музей Галла, двухэтажный центр для посетителей на верфи North End и два корабля-музея, постоянно пришвартованные у местного пирса – траулер для вылова трески Arctic Corsair 1960-х годов и плавучий маяк Spurn, который когда-то направлял лодки через коварные воды устья реки Хамбер вблизи города Галл (Кингстон-апон-Галл). Поэтапное открытие будет завершено к лету 2026 года, поэтому планируйте путешествие именно на этот период.

А на суше современный Галл – это типичный приморский курортный город с многочисленными барами и кафе, рыбным рынком и множеством развлечений. Склады на улице Гамбер-стрит здесь превратили в богемный район с галереями и выставочными залами. Также стоит посетить впечатляющий амфитеатр для выступлений под названием Stage@TheDock, с видом на реку Галл, где она соединяется с устьем Гамбер. А бывшая верфь уже более 20 лет является базой для The Deep, одного из самых уважаемых аквариумов и центров сохранения морской фауны в Соединенном Королевстве.

Хива, Узбекистан

Средняя Азия – один из самых недооцененных туристами регионов мира. И город-музей Хива в Узбекистане можно назвать его скрытой жемчужиной. Это прекрасный оазис на Шелковом пути, не хуже Самарканда и Бухары. Осенью 2026 года здесь должна заработать скоростная железная дорога, которая сократит почти вдвое время в пути из столицы Узбекистана, Ташкента. Вы сможете позавтракать под мозаичными куполами Ташкентского базара Чорсу и успеть в Хиву на шивит оши у подножия минарета Ислам-Ходжа. Также в 2026 году, Хива получит свой первый международный пятизвездочный отель, поэтому и условия для туристов здесь постепенно улучшаются.

Вы получите возможность побродить по крепости Ичан-Кала, объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1990 года, где тщательно отреставрированы памятники с геометрическими узорами из кафеля. Посетить мечеть с деревянными колоннами и роскошные дворцы. Но Хива – это не только место для любителей архитектуры. Календарь ежегодных мероприятий Хивы включает Международный танцевальный фестиваль Лазги, Игры силачей Пахлавона Махмуда, которые названы в честь поэта XIV века, чемпиона по борьбе и покровителя Хивы, и трехдневный Фестиваль дыни Ковун Сайли.

Национальный парк Акагера, Руанда

В этом парке можно увидеть "большую пятерку" любого сафари – льва, леопарда, слона, носорога и африканского буйвола. А еще в пышных ландшафтах Национального парка Акагера процветают зебры, жирафы и более 500 видов птиц. Основанный в 1934 году вдоль восточной границы Руанды, парк включает большую саванну, зеленые леса и извилистые водные пути. Он идеально подходит для любителей дикой природы, которые ищут более уединенного сафари. Акагера принимает в среднем только 50 000 посетителей в год, что делает его более тихой альтернативой популярным паркам, таким как Серенгети в Танзании (350 000 посетителей) и Национальный заповедник Масаи-Мара в Кении (300 000 посетителей).

С расцветом дикой природы возле парка появляется все больше вариантов размещения. Здесь открываются новые сафари-лагеря с разным уровнем комфорта для посетителей – от походных условий до роскошных курортных поселений.

Оулу, Финляндия

На границе леса и моря, в 100 километрах к югу от Полярного круга, Оулу является оплотом финского наследия. Около 800 из 216 000 его жителей являются представителями коренного народа саамов, а Институт Гиеллагас города защищает их культуру и язык. С середины января до начала мая выставка Риску в Художественном музее Оулу освещает искусство и материальную культуру саамов.

Летом люди здесь плавают на байдарках к соседним островам, ездят на велосипедах через пышные леса и отдыхают на площади Кауппатори с кафе. С июня 2026 года в Оулу стартует новый маршрут публичного искусства, который демонстрирует работы, посвященные климату. Все они были созданы художниками в сотрудничестве с учеными. В ноябре 10-дневный фестиваль искусства и технологий Lumo представляет выставки "светового искусства", симфонический концерт в сочетании с астрофотографией и многое другое. Конечно, зимой северное сияние устраивает собственное ослепительное световое шоу. Также в 2026 году здесь заработает Arctic Food Lab — программа, посвященная уникальным традициям сырой пищи Финляндии. Посетители смогут найти сезонные деликатесы — оленину, лосося, ягоды и грибы. В августе посетите ужин Summer Night's Dinner за длинным столом, а в сентябре – на Неделю арктической дегустации, когда рестораны города пытаются превзойти друг друга специальными дегустационными меню.

Медельин, Колумбия

Сомнительную славу городу принес одноименный наркокартель, который славился жестокостью. Однако с 1990-х годов Медельин кардинально изменился. Сегодня это один из самых ярких и разнообразных художественных центров Колумбии. Особенно примечательным с этой точки зрения является район Коммуна 13. Когда-то печально известный, сегодня он превратился в креативный художественный квартал, полный танцевальных представлений, красочных муралов, экскурсий по объектам уличного искусства и энергичной атмосферой. Вне Коммуны 13 в феврале проводится Фестиваль уличного искусства Медельина. К нему привлечены центр города, Эль-Побладо и Эль-Перпетуо-Сокорро. Организатор фестиваля, Panorama Art Studio, имеет целью поощрять художников рисовать муралы вживую, проводить и демонстрировать работы на временных художественных выставках, играть уличные концерты и прочее.

Еще одно городское сокровище – это Ботанический сад Медельина. Он демонстрирует коллекцию из более 1400 видов растений. В августе ежегодная 10-дневная Feria de Las Flores (Фестиваль цветов) соперничает с карнавалом в Рио-де-Жанейро. В его сердце – Парад сильерос, где сотни цветочных мастеров и их семьи несут на спинах изысканные цветочные композиции, некоторые из которых весят почти 10 килограммов, изображающие их жизненные истории, землю и культуру. Музей Антиокии имеет более традиционное искусство, включая большую коллекцию картин и скульптур местного героя и всемирно известного художника Фернандо Ботеро.

