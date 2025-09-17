Забудьте о столицах: эксперты назвали европейские города, достойные внимания

Забудьте о привычных туристических маршрутах и откройте для себя города Европы, которые предлагают уникальный опыт, культурное богатство и приятные цены. Ведь Европа всегда привлекала миллионы туристов своими столицами, известными достопримечательностями и насыщенной культурной жизнью.

Однако, настоящие туристические сокровища иногда скрыты в других, менее очевидных городах – "вторых". Это наиболее густонаселенных городских районах после столицы, обнаружив, что некоторые из них предлагают гораздо лучший общий туристический опыт.

Анализируя такие факторы, как стоимость проживания, качество питания, культурные предложения и местные достопримечательности, эксперты выделили несколько городов, которые могут удивить даже опытных путешественников своей привлекательностью и аутентичностью, пишет Travel Off Path.

Эти "вторые" города предлагают ряд преимуществ по сравнению со столицами. Они часто менее переполнены туристами, что позволяет насладиться более спокойной и аутентичной атмосферой. Кроме того, стоимость проживания, питания и развлечений в таких городах, как правило, значительно ниже, что делает их привлекательными для бюджетных путешественников.

Они позволяют глубже погрузиться в местную культуру, пообщаться с жителями и открыть для себя скрытые уголки, которые не всегда можно найти в известных туристических путеводителях.

Новый Сад в Сербии

Одним из таких городов является Нови Сад в Сербии, который часто остается в тени Белграда. С населением около 368 000 человек, этот город предлагает совершенно другой, более спокойный и идиллический опыт. Его Старый город выглядит как с открытки, с мощеными улицами, традиционными закусочными и величественным неоготическим собором.

Расположенный на берегах Дуная, Новый Сад излучает неповторимый шарм Старого Света, дополненный привлекательными барами вдоль реки и величественным Петроварадинским замком. Город может похвастаться впечатляющими 102 достопримечательностями с высоким рейтингом, а средняя стоимость питания и проживания делает его одним из самых доступных направлений в Европе.

Клуж-Напока в Румынии

В отличие от Бухареста с его коммунистической архитектурой, Клуж-Напока в Румынии предлагает совсем другую эстетику. Если вы мечтаете об острых шпилях церквей, узких извилистых улочках и настоящей трансильванской атмосфере, этот город станет идеальным выбором. Клуж-Напока отличается меньшим загрязнением, пышными садами, такими как парк Четатуица, и средневековой привлекательностью. Здесь расположена выдающаяся готическая церковь Святого Михаила, датируемая Средневековь.

Кроме своей исторической и культурной ценности, Клуж-Напока является воротами к удивительной природе. Всего в получасе езды находится мистический лес Хойя-Бачу, известный своими извилистыми деревьями и легендами. Город также служит отправной точкой для исследования зеленых гор Апусень – настоящего рая для туристов в центральной Румынии.

Кутаиси в Грузии

Кутаиси — это идеальная альтернатива переполненному туристами Тбилиси. Это второй по значению транспортный узел страны, город с глубокими историческими корнями и уникальной атмосферой. Здесь расположен величественный собор Баграта, возвышающийся над городом, а в центре сверкает золотом Колхидский фонтан, символизирующий древнее прошлое Грузии. Путешественники могут посетить старинный монастырь Гелати, внесенный в список ЮНЕСКО, советскую Государственную оперу и колоритный Зеленый базар, где продают домашнее вино и традиционные блюда.

Природные достопримечательности Кутаиси и его окрестностей впечатляют не меньше: пещера Прометея с подземными реками и сталактитовыми залами, живописный каньон Мартвили и другие локации идеально подойдут для активных путешественников.

