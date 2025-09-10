Куда сбежать от толпы: названы самые недооцененные направления для туристов

Чрезмерный туризм, или как его еще называют овертуризм, – это проблема, которая портит отдых путешественникам и сильно усложняет жизнь местным жителям. Он провоцирует рост цен на все, вызывает проблемы с жильем, а еще создает давление на экосистемы. Именно поэтому в последнее время все большую популярность приобретают неторопливые путешествия в одиночестве в отдаленных уголках мира.

Как пишет издание Time Out, путешественники, которые хотят убежать от толпы, часто ищут более прохладный климат и предпочитают открывать для себя что-то новое, нежели осматривать самые популярные достопримечательности мира. Именно для них оно составило список самых недооцененных туристических направлений, где можно насладиться спокойствием и природной красотой.

Полуостров Оса, Коста-Рика

Любители походов часто выбирают в Коста-Рике пеший маршрут, который петляет от Сан-Хосе до облачного леса Монтеверде, на западе – до серферского городка Тамариндо, а на юге – до национального парка Мануэль Антонио. Но те, кто решится на тяжелое путешествие на остров Оса – обычно для этого нужно воспользоваться небольшим самолетом, крепким внедорожником, а потом еще и пройтись по болоту – будут вознаграждены пребыванием в одном из красивейших мест мира. Более двух процентов биоразнообразия планеты сосредоточено в этом диком отдаленном уголке страны. Здесь можно увидеть горбатых китов, выпрыгивающих из залива Гольфо-Дульсе, ленивцев, цепляющихся за деревья в национальном парке Корковадо, крокодилов, прячущихся в мангровых зарослях, стаи коати, пересекающих дорогу, красных ара и желтогорлых туканов, парящих в небе. Ради дикой природы или просто нетронутых тропических пляжей это место стоит того, чтобы преодолеть сложный путь.

Карри-ле-Руэ, Франция

Все знают Французскую Ривьеру – страшно популярный и еще более дорогой курортный уголок средиземноморского побережья. Но ее тихий западный "брат" Ла-Кот-Бле предлагает не менее идиллические пейзажи. Здесь так же можно любоваться морем и скалами и пробовать свежие морепродукты, но по значительно более низким ценам. Взять, например, Карри-ле-Руэ, небольшой рыбацкий городок примерно в часе езды на запад от Марселя. Расположенный между двумя крупными городами, он скрывает уютные бухты и дикие пляжи, такие как пляж Фернандель. Отправляйтесь в ущелье Лезар или прогуляйтесь по "Тропе ящериц" – легкому пешеходному маршруту длиной 4 км, который пролегает к западу от гавани Керри. Полюбуйтесь морем, побережье которого не усыпано сотнями туристов.

Перевал Тиога, Калифорния

Большинство путешественников открывают для себя Национальный парк Йосемити с западных въездов, но, отправившись в его восточную часть, вы откроете его самый сокровенный секрет. Перевал Тиога – это извилистая дорога в горах Сьерра-Невада, которая пересекает некоторые из самых живописных смотровых площадок Йосемити и менее посещаемых мест. Здесь вы увидите потрясающие виды на Хаф-Доум с мыса Олмстед, зеркальные отражения в озере Теная и закаты над очаровательными лугами. Пешие прогулки открывают для туристов еще более живописные места, такие как Клаудс-Рест, Сода-Спрингс и даже участок легендарной тропы Тихоокеанского хребта. В местах для кемпинга есть возможность проснуться, любуясь залитыми розовым светом горными пейзажами, или продолжить путь к невероятному озеру Моно и его окрестностям.

Филандия, Колумбия

Почему-то путешественники не принимают во внимание этот очаровательный городок с разноцветными оконными ставнями и пологими зелеными холмами. Они отдают предпочтение соседнему Саленто с его самыми высокими в мире пальмами. Тем не менее не столь туристическая Филандия предлагает такую же красочную архитектуру, привлекательные виды на колумбийскую сельскую местность (обязательно посетите 27-метровую смотровую площадку Колина-Иллюминада) и один из самых инновационных ресторанов региона в Элене-Адентро в придачу. Недаром Всемирная туристическая организация ООН недавно назвала Филандию одной из лучших туристических деревень мира.

Национальный парк Морн-Сейшелуа, Сейшельские острова

Более 20% территории Маэ – крупнейшего острова Сейшельских островов – занимает Национальный парк Морн-Сейшелуа. Он состоит из дождевых лесов, уединенных пляжей и впечатляющих горных вершин. В его тропических джунглях обитают представители местной фауны, такие как миниатюрная лягушка Гардинера и редкая сплюшка. Увидеть их можно, просто прогуливаясь по тропинкам парка. А главной жемчужиной Морн-Сейшелуа является восхождение на гору Морн-Блан высотой 910 метров. С ее вершины открываются панорамные виды. Кроме того, можно открыть для себя пальмовые пляжи на тропе Анс-Майор и прохладные каскады водопада Созье недалеко от Порт-Глода.

