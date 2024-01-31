Wizz Air, AirBaltic и другие. Названы авиакомпании с новейшими самолетами в Европе

Чтобы определить, какие авиакомпании эксплуатируют новейшие самолеты, платформа ch-aviation проанализировала обширную базу данных, включающую более 4800 действующих операторов. Во время ежегодной премии "Самый молодой парк воздушных судов" были объявлены не только лауреаты на европейском рынке, но и авиакомпании-победители из других континентах.

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Примечательно, что новейшими бортами в большинстве своем пользуются лоукостеры, популярные среди европейцев. Об этом пишет Travel Daily News.

Томас Ягер, генеральный директор ch-aviation, сказал: "Компания ch-aviation учредила премию, чтобы отметить авиакомпании по всему миру, понимающие ценность и необходимость инвестиций в свой парк, внедряя самолеты нового поколения, значительно сокращающие выбросы CO2 в авиационной отрасли и улучшающие экономию топлива".

Анализируя европейский рынок, эксперты в авиационной отрасли пришли к выводу, что самый молодой флот удерживает ирландская компания PLAY, использующая 10 самолетов среднего возраста 3,51 года.

Второе место занимает латвийская AirBaltic, а замыкает тройку лидеров лоукостер Wizz Air. На 4 и 5 местах оказались Pegasus Airlines и French Bee соответственно.

Европейские перевозчики не вошли в основной топ мировых авиакомпаний по показателю новейших самолетов. Первые места распределились следующим образом:

1. Азиатский перевозчик Starlux Airlines

2. Lynx Air из Северной Америки

3. Североамериканская авиакомпания Arajet

4. Vistara из Азии

5. JetSMART из Южной Америки

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