В России крупнейшим авиакомпаниям запретили полеты в Египет: озвучена причина

В России двум крупнейшим авиакомпаниям – "Аэрофлоту" и "России" – запретили полеты в Египет. Причина – риск ареста 27 самолетов Boeing и Airbus.

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Об этом сообщает российское издание "Известия". Росавиация на прошлой неделе направила в авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" телеграмму, в которой попросила их не выполнять полеты в Египет на 27 самолетах.

Запрет начал действовать начиная с 12 января и до особого решения. Телеграмму Росавиация выпустила сразу же после получения закрытыми каналами информации о рисках ареста этих самолетов в аэропортах Египта.

"Аэрофлоту" рекомендовали не летать в Египет на 24 бортах: десяти Airbus A320, девяти Boeing 777-300ER, четырех Airbus A321 и одном Airbus A350. "России" – на трех Boeing 737-800.

Обе компании пока не выполняют рейсы Египет на этих бортах. В авиакомпании "Россия" объяснили, что это решение не влияет на выполнение производственной программы перевозчика.

Все эти суда принадлежат Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). В Высоком суде Ирландии с прошлого года пытаются изъять 37 самолетов компании. Кроме указанных 27-ти, еще десять эксплуатирующих не летающих в Египет S7, "Аврора" и "Ямал".

Как сообщал ранее OBOZ.UA, России пришлось потратить более $12 млрд в виде государственных субсидий и кредитов, чтобы удержать авиационный сектор на плаву. Деньги тратят среди прочего на прямую финансовую помощь местным авиакомпаниям. Причина – гражданская авиация РФ столкнулась с нехваткой ключевых деталей и проблемами с техобслуживанием самолетов после разрушительного влияния западных санкций.

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