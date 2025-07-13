Выходные в Украинке на Киевщине: чем заняться на Днепре и реке Стугна

Провести выходные у воды можно в городе Украинка, Киевской области. Городок расположен сразу на двух водных локациях — Днепр и река Стугна, что позволяет получить разнообразные живописные пейзажи, выбрать уровень уюта и уединения, а также максимально разнообразить занятия и впечатления. Город имеет развитую инфраструктуру от кафе до кинотеатров и предлагает сменить темп мегаполисов на размеренность, и спокойствие отдыха.

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С жильем в Украинке немного скромнее, однако, всегда можно воспользоваться частными предложениями, как мотель "Rosinka" возле городского пляжа. На реке Стугна есть отель "Пурпурные паруса", для бюджетной остановки с хорошим видом из окна и вкусным трехразовым питанием. Если хочется роскоши с бассейном, стоит обратить внимание на противоположный берег Украинки, отель "Дом на берегу".

Чем заняться в Украинке

Пейзажи Украинки начинаются с набережной. Здесь можно совершать утренний и вечерний променад, а посреди дня отдыхать с мороженым, прохладительными напитками, обустроив место для загара на песке. Инфраструктура в зоне городского пляжа довольно приятная, заведения с грузинской кухней, суши, алкогольными и безалкогольными напитками дарят возможность отдыхать в пляжной зоне целый день, без потери комфорта и возможностей.

Прокат каяков и сапов расположен на рифе, также здесь можно покататься на парусниках или снять небольшую яхточку для экскурсии на воде. Незабываемым впечатлением может стать экскурсия на промышленное хозяйство осетра и черной икры в городе Украинка. Посещение осетровой фермы происходит по предварительной договоренности через веб–сайт.

Не стоит отбрасывать центр города, как зону отдыха и впечатлений. Прогуляйтесь по городскому парку, чтобы развлечь детей на аттракционах по умеренным ценам и посетите мемориальный музей Александра Корнийчука, где проходят современные выставки и есть возможность полюбоваться различными старинными предметами быта.

Если вы остановились на реке Стугна, стоит воспользоваться возможностью порыбачить с берега или лодки, а также посетить водно–спортивный клуб "Кнехт".

"Соседом" Украинки является городок Триполье, где можно устроить рыбный гастротур, посетить Киевский областной археологический музей и музей трипольской культуры, остановиться в гостинице "Черный куб" с видом на Днепр, сделать живописные фотографии со смотровой площадки и увидеть старинную деревянную ветряную мельницу в городке Витачев. Кстати, последняя локация прекрасно подойдет для комфортного побега из города на романтический уикенд в The Riverbird's Nest.

Как добраться до города Украинка из Киева

Если вы за рулем, держитесь трассы HO1 на Обухов, расстояние составляет почти 40 км. Можно воспользоваться пригородной электричкой с центрального железнодорожного вокзала Киева. Автобусы до автостанции Украинка ходят от метро Выдубичи, № 313, стоимость до 60 грн.

Отдых в Украинке для тех, кто может оценить красоту природы, ищет место для выходных по критерию цена/качество и умеет наслаждаться жизнью, не скучая за шезлонгами, трехуровневыми бассейнами или другими видами премиумкомфорта.

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