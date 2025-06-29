Вы увидите топ-7 удивительных мест, остановившись в Тернополе. Лето может быть нестандартным и впечатляющим

Интересное летнее приключение ждет вас в Тернополе. Путешествие, с величественными замками, водопадами, пещерами и местами для купания, сделает неделю отпуска насыщенной, полной впечатлений и воспоминаний. Для тех, кто не любит тратить время на шезлонге и желает видеть чудеса Украины, предлагаем 7 мест возле Тернополя, для запоминающегося отпуска.

Джуринский водопад – 111 км

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Ежегодно тысячи туристов посещают самый высокий равнинный водопад Украины. Его грохот слышно издалека, ведь вода несется тремя каскадами с высоты 16 м. Наполненный поток разливается до 20 м в ширину, что создает ВАУ эффект у туристов. Водопад имеет несколько легенд возникновения и по одной из версий, он рукотворный. Уникальность местности, не только в водопаде, но и в окружающей его территории. Второе название локации "Красное урочище". Благодаря уникальному составу почвы, земля вокруг имеет красный цвет, контрастирующий с насыщенным зеленым растительности. Рядом с Джуринским водопадом можно посетить исторические локации: руины Червоногородского замка и католического костела.

Добраться до водопада можно несколькими способами: на своем авто до поселка Нырков или с туристическими группами и проводниками, которые знают безопасные и удобные дороги.

Урочище Монастырок – 57 км

Место силы, истории, легенд и загадок. Урочище Монастырок считается культовым местом еще с дохристианских времен. На территории расположена уникальная пещера с часовней IX века, частично вытесанной из скалы, а частично каменной. Наверху лежит известняковая плита, держащаяся на трех каменных опорах, с вырезанным крестом, из которого идут стоки. По одной из легенд, плиту принес черт, чтобы развалить церковь, поэтому второе название памятника – "Чертов камень".

Туристы посещают локацию, чтобы пройти условным последним путем Христа, который был построен без ущерба для природы и ради "целебной воды" из источника рядом. По поверьям и преданиям он способен лечить болезни глаз.

Желающим доехать машиной стоит держать курс на Бережаны, другие могут воспользоваться автобусами, которые курсируют из Бережан через поселок Лесники, и попросить водителя об остановке.

Пещера Вертеба – 108 км

Пещера Вертеба, расположенная вблизи села Бильче–Золотое Тернопольской области, является уникальным природно–археологическим объектом. Это одна из крупнейших гипсовых пещер Европы, с общей длиной ходов более 9 километров, напоминающая настоящий подземный лабиринт.

Самое интересное в Вертебе – это ее археологическая ценность. Пещера была пристанищем для людей трипольской культуры (IV-III тыс. до н.э.), и именно здесь найдено огромное количество уникальных артефактов: керамическая посуда, орудия труда, украшения. Это позволило ученым подробнее изучить жизнь и быт трипольцев. Даже сегодня, находясь в пещере, можно почувствовать дух древности. Особенностью пещеры является ее постоянная температура около +10°C, а также многочисленные галереи, залы и озера. Некоторые залы получили собственные названия, например "Каменная соломка", "Коридор каменных люстр", отражающие красоту и причудливость ее форм.

Вход в пещеру стоит до 100 грн, однако, может понадобиться дополнительная оплата за экскурсионное сопровождение и снаряжение. Доехать можно самостоятельно: машиной или автобусом из Тернополя до поселка Бильче–Золотое и пройти 2 км пешком, или выбрав экскурсию из Тернополя.

Плебановский виадук – 35 км

Тридцати метровое высотное сооружение является частью железнодорожного сообщения. Оно поражает 9ю арками и изобретательностью инженеров. В Украине только 5 действенных виадуков и это один из них. В длину путь составляет около километра, что позволяет прогуляться всеми его арками.

К сожалению, сегодня поезда по виадуку не курсируют, но это не помешает получить прекрасное впечатление от летней прогулки. Если хотите интересно посетить локацию и сделать впечатляющие фотографии, воспользуйтесь веломаршрутами из города Плебановка или Теребовля.

Ивачев Горишний – 16 км

Загородный летний отдых с лодками, рыбалкой, пляжем и тишиной природы, стоит, чтобы сбежать из города на несколько дней. Для остановки можно выбрать туристические базы или воспользоваться частными предложениями и виллой "Секвойя".

Последний вариант предлагает комфортабельный отдых на берегу реки Серет, в украинском стиле и гастрономическом удовольствии. Баня, небольшой водоем для погружения и возможность снять лодки и устроить охоту на щуку. Прихватите вышиванку для живописных фотографий.

Дендропарк в Раю – 57 км

Такое колоритное название досталось природному сокровищу в поселке Рай. Местность историческая, поэтому памятники древности также будут включены в прогулку. Прохаживаясь местными дорожками и тропами вы будете наталкиваться на различные интересные объекты, которые составляют представление о ценности сохранения местности.

Дворец семьи Синявских – архитектурный памятник, который имеет, что рассказать о последних нескольких веках.

Церковь Святой Троицы – существует уже три века.

Дворец Потоцкого – хорошо сохранившаяся достопримечательность, которая покажет дизайнерские и интерьерные предпочтения 16 века, а также продемонстрирует великолепие балов и светских мероприятий.

Добравшись до края поселка, вы увидите очаг с красными дубами, изумрудными водоемами и дуб, который предоставлял тень для отдыха Богдану Хмельницкому.

В поселке можно найти несколько привлекательных кафе, которые познакомят с местной кухней и порадуют умеренными ценами.

Село Касперовцы – 128 км

Известный туристический поселок уже давно стал украшением Тернопольского региона. Это погружение во времена трипольской культуры с сохранением современного комфорта. Само поселение расположено в долине, что способствует живописным картинам в окнах.

Каньон реки Тупа считается романтическим и привлекательным местом для туристов, однако, его главной достопримечательностью остается старая оборонная церковь. Стоит взять местного гида, чтобы впечатление уникальной местностью наполнилось фактами и историей.

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