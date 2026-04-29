Выглядят сказочно: топ 5 лучших пляжей планеты

Лучшим пляжем мира в 2026 году назвали Entalula Beach на острове Палаван в Филиппинах. В первую пятерку рейтинга World's 50 Best Beaches также вошли пляжи в Греции, Австралии, на Мадагаскаре и на Фиджи.

Рейтинг World's 50 Best Beaches составляют на основе голосования более 1000 профессионалов туристической отрасли. Пляжи оценивают по нескольким критериям: уникальностью, дикой природой, удобством входа в воду, спокойствием моря, количеством людей и тому подобное. Детали рассказало издание Independent.

Entalula Beach, Филиппины

Первое место в мировом рейтинге занял Entalula Beach на острове Палаван в Филиппинах. Его назвали самым впечатляющим пляжем 2026 года.

Entalula Beach известен мягким белым песком, прозрачной водой и высокими известняковыми скалами, которые обрамляют берег. Именно это сочетание создает один из самых эффектных морских пейзажей в мире.

По сравнению с другими пляжами поблизости, здесь меньше посетителей. Вода у берега чистая, спокойная и удобная для купания. Добраться до пляжа можно только на лодке, но именно благодаря этому он сохраняет более естественную и тихую атмосферу.

Fteri Beach, Греция

Второе место в мире и звание лучшего пляжа Европы в 2026 году получил Fteri Beach на острове Кефалония в Греции.

Пляж расположен в уединенной бухте и окружен скалами. Как и победитель рейтинга, он преимущественно доступен на лодке, хотя до него также можно добраться пешком по крутой тропе.

Fteri Beach сочетает белую гальку, песок и бирюзовые воды Ионического моря. Судьи отметили его красоту и спокойную атмосферу, что особенно ценится в Греции, где многие популярные пляжи в сезон бывают переполнены.

Wharton Beach, Австралия

Третье место занял Wharton Beach в Австралии. Этот пляж поразил составителей рейтинга своей удаленностью. Именно локация делает его особенным: Wharton Beach не относится к слишком массовым туристическим местам, поэтому сохраняет ощущение простора, дикой природы и спокойствия.

Для путешественников, которые ищут менее людное побережье, этот пляж может стать одним из самых интересных вариантов.

Nosy Iranja, Мадагаскар

Четвертое место получил Nosy Iranja на Мадагаскаре. Его главная особенность – уникальная песчаная коса, которая во время отлива соединяет два маленьких острова.

Этот пляж также известен богатой морской жизнью. В частности, здесь можно увидеть места гнездования морских черепах. Nosy Iranja привлекает ощущением настоящего тропического рая.

East Beach, Фиджи

Пятое место занял East Beach на острове Vomo в Фиджи. Его отметили за спокойную атмосферу и удобные условия для купания.

Этот пляж подходит для тех, кто ищет не экстремальную дикую локацию, а красивое, мирное и комфортное место у воды.

Какие еще пляжи вошли в топ-10

В первую десятку рейтинга также попали Shoal Bay East в Ангилье, Dhigurah на Мальдивах, Playa Balandra в Мексике, Koh Rong в Камбодже и Donald Duck Bay в Таиланде.

В 2026 году одними из главных пляжных направлений стали Греция, Таиланд и Австралия – каждая из этих стран имеет по три пляжа в списке.

OBOZ.UA писал об особенностях отдыха в Южном Марокко.

