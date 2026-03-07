Впечатляет архитектурой и едой: назван самый безопасный город в Испании

Испания уже много лет остается одной из самых популярных стран для отдыха и переезда в Европе. Туристов привлекают теплый климат, расслабленный ритм жизни и насыщенная гастрономическая культура.

В то же время вопрос безопасности все чаще становится ключевым при выборе города для жизни или путешествия. Издание Express рассказало, какой город признали самым безопасным в стране.

Первенство получило Альбасете благодаря низким показателям ограблений, пожаров и дорожно-транспортных происшествий. Данные обнародовала испанская страховая ассоциация UNESPA, которая анализировала уровень рисков в разных регионах страны.

Испанский портал недвижимости Idealista также включил Альбасете в перечень самых привлекательных и безопасных мест для переезда в 2026 году. По их данным, город сочетает спокойную атмосферу с комфортной городской инфраструктурой.

Альбасете расположен в регионе Кастилия-Ла-Манча и известен своей исторической застройкой и уютными площадями. Хотя город не такой большой, как Мадрид или Барселона, он поражает средневековыми улочками, просторными проспектами и ухоженными парками.

Его часто описывают как город с размеренным темпом жизни, где легко совместить комфорт современности с традиционной испанской архитектурой. Вокруг Альбасете простираются холмы и кристально чистые озера, что придает региону особый шарм.

Отдельного внимания заслуживает местная гастрономия. В регионе популярны традиционные блюда, в частности мигас – жареные крошки хлеба с мясом и специями, а также гаспачо манчего – сытное блюдо из мяса и пресной лепешки.

Сочетание аутентичной кухни и спокойного образа жизни делает Альбасете привлекательным не только для туристов, но и для тех, кто рассматривает возможность долгосрочного проживания.

Согласно Global Peace Index, Испания занимает 32-е место среди самых безопасных стран мира. Это дополнительный аргумент для тех, кто планирует переезд или длительное пребывание.

Альбасете на этом фоне выглядит особенно привлекательно: город сочетает низкий уровень преступности, красивую архитектуру и насыщенную гастрономическую традицию. Именно поэтому его все чаще называют одним из лучших вариантов для спокойной жизни в Испании.

