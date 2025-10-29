Вернула звание: какую страну признали 'лучшим туристическим направлением в Европе'

В прошлом году звание лучшего направления для туризма в Европе получила Греция, отобрав этот титул у страны, которая удерживала его аж с 2017 года. Впрочем, в этом году всё вернулось на свои места.

Как пишет Euronews, номинацию "Лучшее направление в Европе" премии World Travel Awards в 2025 году снова выиграла Португалия. Она обошла в гонке за это звание 11 европейских стран: Австрию, Францию, Германию, Грецию, Ирландию, Италию, Норвегию, Испанию, Швецию, Швейцарию и Турцию.

Педру Машаду, государственный секретарь по туризму, торговле и услугам, заявил в заметке, опубликованной на сайте организации Turismo de Portugal, что эта награда "отражает труд, преданность делу и профессионализм всех специалистов, которые ежедневно делают туризм одним из основных столпов нашей экономики". В свою очередь президент этой организации Карлос Абаде заявил, что "эта награда демонстрирует огромный потенциал Португалии в утверждении себя как одного из лучших туристических направлений Европы". Стоит отметить, португальский город Порту выиграл также категорию лучших городских направлений на континенте и Лиссабон был признан лучшим местом для городских каникул.

В целом награды World Travel Awards в этом году вручали в 32-й раз. Церемония награждения состоялась на Сардинии, Италия.

Среди других победителей премии оказалась также испанская Майдера. Она получила титул "Лучшее островное направление в Европе". А испанский курорт Уэска-ла-Магия победил в категории лучшего направления для приключенческого туризма. Зато звание лучшего места для пляжного отдыха на континенте досталось курорту Коста-Наварино в Греции.

Прибрежный город Батуми, одна из главных жемчужин Грузии, был признан лучшим местом для посещения "в любое время года". А Дубровник в третий раз подряд был назван "ведущим круизным направлением".

Франция, в свою очередь, получила награду в номинации "Лучшее культурное направление Европы" 2025 года, а столица Греции, Афины, стала лучшим городом в этой категории. Титул лучшего "развивающегося туристического направления" континента получил регион Восточной Македонии и Фракии также в Греции.

