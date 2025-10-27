Неожиданный лидер: эксперты назвали самое модное туристическое направление мира

Мир туризма постоянно меняется. Путешествия больше не сводятся к глянцевым курортам и многозвездочным отелям: современный турист ищет настоящие эмоции, аутентичность и колорит.

Видео дня

Эксперты удивили – самым модным туристическим направлением 2025–2026 годов стал не европейский мегаполис и не тропический остров, а небольшой городок на Карибском побережье Коста-Рики. Детали рассказало издание Travel off Path.

Город Лимон, расположенный на Карибском побережье Коста-Рики, стремительно становится излюбленным местом путешественников, которые ищут спокойствие, природу и настоящее "Pura Vida" – философию жизни без спешки.

Как объясняют эксперты Skyscanner, тенденция последних лет очевидна: путешественники все чаще выбирают малоизвестные, аутентичные места, избегая "раскрученных" локаций. Лимон стал именно таким открытием – местом, где сохранился естественный ритм жизни, дикая красота и искренность местных жителей.

Этот регион сочетает джунгли, горы и море, а рядом с городом расположены несколько национальных парков мирового уровня – Кауита (Cahuita) и Тортугеро (Tortuguero). Оба поражают нетронутой природой: коралловыми рифами, пляжами с белым песком и многообразием тропической флоры и фауны.

Среди самых популярных мест, которые советуют эксперты:

Национальный парк Кауита – природный заповедник с пляжем Playa Blanca и живописными коралловыми рифами, где можно заниматься снорклингом;

Парк Тортугеро – один из самых известных центров наблюдения за морскими черепахами в мире;

Пляжи Playa Cocles, Playa Punta Uva и Playa Puerto Viejo – тихие, с прозрачной водой и без большого количества туристов.

Местная кухня заслуживает отдельного внимания: рис с кокосовым молоком, жареные бананы, рыба с ароматом специй – все это создает уникальный гастрономический опыт.

Недалеко от побережья Лимона расположен еще один недооцененный сокровище – остров Увита. Здесь нет отелей или ресторанов, только чистая вода, коралловые рифы и дикая природа. Это идеальное место для снорклинга, дайвинга или просто побега от цивилизации.

Кроме природной красоты, остров имеет и интересную историю – по преданию, именно сюда в свое время причалил Христофор Колумб, открывая Карибское побережье Центральной Америки.

Эксперты уверены: уже в 2026 году этот карибский уголок Коста-Рики станет новым трендом в мировом туризме. И если путешественники ищут настоящую аутентичность, природу и тишину – именно здесь они найдут свою Pura Vida.

OBOZ.UA также рассказывал, почему стоит выбрать для осеннего путешествия город Страсбург.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.