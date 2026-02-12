В потрясающей деревне в Европе можно купить дом за 1 евро: в чем подвох

Мечта о собственном доме в Европе может казаться недостижимой из-за стремительного роста цен на недвижимость. Но на юге Италии существует село, где жилье официально продают всего за 1 евро. Предложение звучит почти как сказка, но за привлекательной цифрой скрываются определенные условия и расходы.

Речь идет о стратегическом шаге местных властей, направленном на возрождение региона. Поэтому прежде чем паковать чемоданы, стоит разобраться, как работает эта схема на самом деле, сообщает издание Express.

Исторический горный городок Муссомели на Сицилии сейчас насчитывает около 11 тысяч жителей. Как и многие другие населенные пункты в южной Италии, он страдает от депопуляции: молодежь выезжает в крупные города или за границу, а старые дома постепенно приходят в упадок.

Чтобы остановить этот процесс, местные власти несколько лет назад запустили программу продажи жилья по символической цене – 1 евро. Уже около сотни людей воспользовались этой возможностью.

Формально вы действительно покупаете дом за 1 евро. Но есть важное условие: новый владелец обязуется отремонтировать недвижимость в определенные сроки – обычно от одного до трех лет.

Для участия в программе нужно:

подать детальный проект реконструкции; представить финансовый план; в некоторых случаях внести гарантийный депозит (его возвращают после завершения ремонта).

То есть 1 евро – это скорее символическая стоимость самого объекта, а не общий бюджет покупки.

Опыт покупателей показывает, что реальные расходы значительно больше. Например, один из британцев, который приобрел жилье в Муссомеле, рассказывал, что:

услуги агентства стоили более 400 фунтов;

переоформление документов и юридические расходы – около 2 500 фунтов;

энергетический сертификат, техническая документация и другие сборы – еще примерно 1 500 фунтов.

В итоге его "дом за 1 евро" обошелся примерно в 4 500 фунтов стерлингов – и это без учета самого ремонта.

Главный подвох заключается в том, что большинство домов находятся в плохом или аварийном состоянии. Ремонт может стоить десятки тысяч евро. Нужно придерживаться местных архитектурных норм, что ограничивает фантазию и увеличивает расходы. Бюрократические процедуры могут занять время.

Поэтому такая покупка больше подходит людям, которые готовы инвестировать средства, время и усилия в восстановление исторической недвижимости, а не ищут "быструю выгоду".

