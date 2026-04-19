В Ормузском проливе, который прогремел на весь мир, есть остров: его красота завораживает

Остров Ормуз, занимающий площадь всего 16 квадратных миль, является одним из самых визуально захватывающих мест на нашей планете. Это крошечное образование в форме слезы расположено всего в 8 километрах от побережья Ирана в пределах одноименного стратегического пролива.

Несмотря на невероятную красоту, остров стал заложником региональной напряженности, что делает путешествия к нему сложными и непредсказуемыми. Строгие официальные рекомендации по посещению региона действуют до сих пор, хотя кратковременные соглашения о прекращении огня иногда открывают окно возможностей для исследователей.

Однако для тех, кто решается сюда добраться, Ормуз открывается как совершенно другой мир, напоминающий декорации к научно-фантастическому фильму.

Радужные долины и Энергетическая гора

Настоящей жемчужиной острова является Радужная долина, где ландшафт прорезают яркие полосы фиолетового, розового, оранжевого и зеленого цветов. Такое разнообразие обусловлено уникальным сочетанием вулканических пород, минералов и соляных отложений, которые накапливались слоями в течение миллионов лет.

Опытные путешественники, посетившие десятки стран, описывают это место как "самый красивый остров в мире", где ощущение реальности стирается перед величием природы.

На западном побережье возвышается Богиня Соли – величественная гора, сформированная из сияющих кристаллов, которую местные жители наделяют мистическими свойствами. Вера в то, что соляные образования способны рассеивать негативную энергию, дала горе второе название – "Энергетическая". Рядом с ней раскинулась Долина Шафрана, где оксид железа окрашивает землю в насыщенные золотистые оттенки, создавая иллюзию цветущих полей посреди пустынного пейзажа.

Наиболее узнаваемой чертой Ормуза является его знаменитый Красный пляж, где песок имеет глубокий малиновый цвет из-за высокого содержания оксида железа.

Местное население называет эту землю "гелак" и использует ее не только как природный краситель, но и в кулинарии. Островной грунт является ингредиентом для местных соусов и варенья, что делает Ормуз едва ли не единственным местом на земле, где туристы могут буквально "попробовать остров на вкус".

Особенно впечатляющим зрелище становится во время дождей, когда потоки воды окрашиваются в красный цвет и стекают к морю, создавая сюрреалистический эффект, который очевидцы сравнивают с "кровопролитием".

Это минеральное богатство также имеет большое промышленное значение: красный песок экспортируется для производства косметики, керамики и высококачественных красок. Художники часто используют побережье как гигантский холст, создавая масштабные песчаные ковры прямо на берегу моря.

Экологическая жизнь и дикая природа среди изоляции

Для тех, кто желает полностью погрузиться в атмосферу острова, создан уникальный жилой комплекс Majara Residence, состоящий из ярких купольных домов. Эти здания построены из утрамбованной земли и песка, что делает их экологически чистыми и гармонично вписанными в природный контекст. Остров также предлагает отели с поэтическими названиями, такими как House of Sun, подчеркивающими богемный дух этой отдаленной территории.

Кроме геологических чудес, остров является важной экологической зоной, в частности, Черепашьи скалы служат ключевым местом гнездования морских черепах. Весной и летом эти скалистые берега, напоминающие побережье Австралии, становятся домом для тысяч черепах, которые приплывают сюда откладывать яйца в нетронутый песок. Это подчеркивает хрупкость экосистемы, которая остается нетронутой именно благодаря своей относительной изолированности.

Несмотря на невероятный туристический потенциал, Ормуз остается одним из самых труднодоступных мест мира из-за геополитических факторов. Попасть сюда можно только на пароме из материкового города Бандар-Аббас или с соседнего острова Кешм, что добавляет путешествию элемент приключения.

Остров Ормуз – это место, которое трудно найти на карте массового туризма, но невозможно забыть после того, как вы увидели его собственными глазами. Сочетание природной красоты и политической нестабильности делает его одним из самых таинственных уголков нашей планеты.

OBOZ.UA писал о местах, где мечтают побывать дайверы.

