Лучшие места в мире для дайвинга: вы никогда не забудете увиденное

Фиджи, Нижняя Калифорния, Французская Полинезия, Раджа-Ампат в Индонезии и Флорида входят в число самых ярких мест в мире для дайвинга. Именно здесь можно увидеть фантастические коралловые рифы, подводные миграции морских животных, акул, затонувшие суда и уникальные морские экосистемы.

Для многих путешественников дайвинг давно перестал быть просто развлечением в отпуске. Это отдельный способ познавать мир, видеть природу с другого ракурса и переживать впечатления, которые невозможно сравнить с обычными экскурсиями. BBC рассказало о лучших местах для дайвинга.

Фиджи

Фиджи считают одним из лучших мест для погружений среди кораллов. Особенно впечатляют местные мягкие кораллы, которые создают под водой настоящую палитру цветов – оранжевых, розовых, фиолетовых и зеленых. Они покрывают рифы так плотно и эффектно, что даже обычное плавание с маской здесь производит сильное впечатление.

Одним из самых известных мест является Rainbow Reef в проливе Сомосомо между островами Тавеуни и Вануа-Леву. Именно здесь можно увидеть особенно яркие коралловые сады. А с июля по октябрь через этот участок еще и проходят горбатые киты, что добавляет погружениям особой привлекательности.

Нижняя Калифорния

Баха-Калифорния в Мексике омывается морем Кортеса и Тихим океаном, поэтому считается настоящим коридором для морских миграций. Его южная часть особенно интересна для дайвинга, ведь здесь можно увидеть очень разную морскую жизнь в зависимости от сезона.

Именно здесь встречаются морские львы, затонувшие суда, молодые китовые акулы, огромные косяки рыб и крупные хищники. С середины декабря до апреля вдоль полуострова мигрируют горбатые киты. С мая по июль через море Кортеса проходят большие стаи мобул, а с середины октября по декабрь в заливе Магдалена можно наблюдать, как полосатые марлины охотятся на сардин и скумбрию.

Французская Полинезия

Французская Полинезия считается одним из самых сильных мест в мире для тех, кто хочет увидеть акул. В лагунах Бора-Бора и Муреа встречаются черноперые рифовые акулы, а в атоллах архипелага Туамоту можно наблюдать большие скопления серых рифовых акул.

Одними из самых ярких впечатлений становятся погружения в южном проходе атолла Факарава, где нередко можно увидеть настоящую "стену" из сотен серых рифовых акул. Иногда здесь попадаются и большие акулы-молоты. Особенность региона еще и в том, что акул здесь можно видеть в большом количестве без искусственного приманивания, а само направление продолжает расширять защиту своих морских территорий.

Раджа-Ампат

Для тех, кто хочет максимально погрузиться в подводный мир, одним из лучших форматов являются многодневные дайв-туры с проживанием на судне. И именно Раджа-Ампат в Индонезии считается одним из лучших мест для такого отдыха.

Этот отдаленный архипелаг в сердце Кораллового треугольника славится невероятным морским разнообразием. Здесь можно увидеть китовых акул, мантий, дельфинов, морских черепах и ковровых акул воббегонгов. Особую атмосферу создают карстовые острова, прозрачная вода и ощущение полного отрыва от привычного мира. Именно поэтому Раджа-Ампат часто называют одним из самых магических мест для дайвинга на планете.

Флорида

Флорида известна не только рифами, но и большим количеством мест для погружений возле затонувших кораблей и искусственных рифов. От Флорида-Кис до северного побережья здесь можно исследовать как настоящие корабельные обломки, так и специально затопленные объекты, постепенно ставшие частью морской среды.

Среди самых интересных мест – маршрут Florida Keys Wreck Trek с несколькими крупными затонувшими судами, а также объекты возле Майами, в частности MV Princess Britney и Belcher Barge. Возле Пенсаколы находится USS Oriskany, который считается самым большим искусственным рифом в мире.

