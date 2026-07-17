В Китае построили уникальный "небесный город": что известно о горизонтальном небоскребе "Кристалл"

В китайском Чунцине реализовали один из самых впечатляющих высотных проектов в мире. Большинство небоскребов проектируют так, чтобы они возвышались всё выше и выше. Однако в Чунцине архитекторы пошли другим путём и фактически перенесли часть городского пространства в небо.

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"Кристалл" возвышается над плотно застроенным районом у рек Янцзы и Цзялин. В городе, где пространство имеет особую ценность, такая конструкция стала не только архитектурной изюминкой, но и сложным инженерным решением, сообщает Ecoticias.

Горизонтальный небоскреб

The Crystal часто называют горизонтальным небоскребом, и в данном случае такое название действительно имеет смысл. По данным CapitaLand, конструкция имеет длину почти 300 метров, ширину примерно 33 метра и высоту около 26,5 метра. Общая площадь внутри превышает 9,9 тысячи квадратных метров.

Конструкция расположена над четырьмя башнями, возвышающимися примерно на 250 метров, а также соединяется с двумя соседними башнями с помощью консольных мостов. Проще говоря, консоль – это часть сооружения, которая выступает вперёд и удерживается с одной стороны, словно очень большая балконная конструкция.

Почему именно Чунцин стал местом для такого проекта

Чунцин – не случайное место для такого архитектурного эксперимента. В 2023 году население муниципалитета, по данным, составляло 31,91 миллиона человек. Сам комплекс расположен в месте слияния рек Янцзы и Цзялин.

Для густонаселённого и холмистого города строительство вверх – привычное решение. Но соединение зданий в воздухе меняет саму логику городского пространства. Люди могут передвигаться, отдыхать, ходить в магазины, рестораны и на смотровые площадки, не возвращаясь каждый раз на уровень улицы.

Город в небе

Комплекс Raffles City Chongqing спроектировало бюро Safdie Architects, возглавляемое Моше Сафди. Эта фирма также известна благодаря таким крупным проектам, как Marina Bay Sands в Сингапуре.

Сам комплекс архитекторы описывали как "3D-город". Это определение хорошо передает идею проекта: офисы, жилье, торговые зоны, гостиничные помещения и места для отдыха здесь объединены в многоуровневую городскую структуру.

Стальная конструкция The Crystal весит около 12 тысяч тонн – примерно столько же, сколько и Эйфелева башня. Разница лишь в том, что Эйфелева башня стоит на земле, а эту конструкцию нужно было разместить на башнях, возвышающихся на сотни футов над городом.

Чтобы сделать монтаж более безопасным и контролируемым, строители не собирали все части высоко над Чунцином. По данным CapitaLand, три средние секции сначала собрали на земле, а затем подняли на место с помощью гидравлических домкратов.

Задача заключалась не только в том, чтобы поднять огромные элементы на высоту, но и в том, чтобы точно соединить их с конструкциями башен, преодолев препятствия в виде дорог, рек, ветра и тумана.

Снаружи The Crystal покрыт примерно 3 тысячами стеклянных панелей и почти 5 тысячами алюминиевых панелей. По данным Safdie Architects, фасадная система интегрирована в каркас с граненой структурой, которая и придает сооружению характерную удлиненную форму.

Главная публичная достопримечательность внутри – Exploration Deck. По описанию CapitaLand, маршрут для посетителей начинается с выставки, созданной совместно с National Geographic. Затем скоростной лифт поднимает гостей на верхние уровни, после чего они попадают на открытую смотровую площадку с прозрачным стеклянным полом.

Сколько стоил амбициозный проект

Официальная сумма, названная девелопером, значительно превышает некоторые краткие описания проекта в сети. CapitaLand оценивала затраты на реализацию проекта в 24 миллиарда юаней. Эту сумму широко приводили как примерно 3,4 миллиарда долларов по курсам, действовавшим в период реализации проекта.

Такой масштаб объясняет и цену. Комплекс включает более 400 магазинов, тысячи парковочных мест, общественные зоны, транспортные связи и виды на реки. В результате само здание стало не только инфраструктурным, но и туристическим объектом.

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