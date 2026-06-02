Охватывает 13 стран: где проходит самый длинный железнодорожный маршрут в мире

Самый длинный железнодорожный маршрут в мире соединяет Португалию и Сингапур и проходит через 13 стран Европы и Азии. Путешествие стартует на юге Португалии, в городе Лагуш, а завершается в Сингапуре, охватывая примерно 18 700 километров.

Такой путь занимает около 21 дня, но это не один прямой поезд, а сложный маршрут с пересадками, различными железнодорожными линиями и отдельными участками, где может понадобиться другой транспорт. Его появление стало возможным после открытия железнодорожного сообщения между Лаосом и Китаем, информирует Express.

Через какие страны проходит маршрут

В разных описаниях маршрут может немного отличаться в зависимости от доступных поездов, пересадок и логистики. Чаще всего речь идет о пути через Португалию, Испанию, Францию, Германию, Польшу, Беларусь, Россию, Монголию, Китай, Лаос, Таиланд, Малайзию и Сингапур.

Его особенность в том, что он не является обычным туристическим рейсом. Пассажиру нужно самостоятельно составлять маршрут, покупать отдельные билеты, учитывать расписания, правила пересечения границ и визовые требования. Именно поэтому такое путешествие требует значительно больше подготовки, чем перелет.

Сколько длится самое длинное путешествие на поезде

В среднем такое путешествие может длиться около 21 дня. Оно охватывает более 18 700 километров. Часть времени пассажиры проводят в ночных поездах, часть – на пересадках и остановках в крупных городах.

Самые длинные отрезки маршрута могут длиться десятки часов.

Почему маршрут стал возможным

Ключевую роль в появлении этого маршрута сыграло открытие железнодорожного сообщения между Лаосом и Китаем. Именно эта линия сделала путь из Европы в Сингапур более логичным и непрерывным на карте.

Железная дорога между Лаосом и Китаем также важна для самого Лаоса, ведь она усиливает транспортные связи страны с Китаем и другими государствами региона. Для туристов это означает новые возможности для больших сухопутных путешествий по Азии.

Почему это не обычное путешествие

Несмотря на громкое название, самый длинный железнодорожный маршрут в мире не стоит воспринимать как один поезд, в который можно сесть в Португалии и выйти в Сингапуре. На самом деле это комбинация многих поездов, пересадок и отдельных участков, которые могут меняться в зависимости от политической ситуации, доступности рейсов и правил въезда в страны.

Путешественникам также нужно заранее позаботиться о визах. В некоторых описаниях маршрута упоминается необходимость получить несколько разрешений на въезд, в частности для стран Азии. Без детального планирования такое путешествие может стать слишком сложным.

Сколько стоит такое путешествие

Ориентировочная стоимость маршрута может быть близкой к цене дальнего авиаперелета из Португалии в Сингапур. В источниках часто упоминают сумму чуть больше тысячи евро, однако реальная цена зависит от сезона, класса вагонов, количества остановок, отелей и доступности билетов.

В отличие от самолета, такое путешествие требует не только денег, но и времени. Это вариант для тех, кто хочет не просто добраться из одного пункта в другой, а увидеть сам путь.

Чем привлекает самый длинный маршрут

Главное преимущество такого путешествия – возможность пересечь значительную часть Европы и Азии наземным транспортом. Пассажир видит не только столицы и крупные города, но и сельские пейзажи, горные районы, степи, промышленные зоны, реки и границы.

На маршруте можно делать остановки, выходить в городах, оставаться на ночь и продолжать путь дальше. Именно это превращает путешествие в большой сухопутный маршрут, а не просто в долгую поездку в поезде.

До появления маршрута из Португалии в Сингапур одним из самых длинных железнодорожных путей считалось путешествие из Лондона в Сингапур.

