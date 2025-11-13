В Калуш на выходные: что посмотреть и чем заняться в городке

Если вы любите бюджетные путешествия на выходные, Калуш может стать вашей следующей целью. Городок небольшой, уютный и колоритный — то, что нужно для смены темпа и картинки перед глазами. Что посмотреть и, куда пойти в Калуше рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

Историко–краеведческий музей Калущины

Знакомство с городом лучше начать с этой интересной локации. Заглянув в музей, вы сможете узнать как можно больше информации об истории города и особенности региона. Среди тысячи уникальных экспонатов: предметы быта разных времен, художественные шедевры и археологические памятники со старинными документами. Наполнившись ценными знаниями, ваша дальнейшая прогулка улицами города будет более осмысленной и атмосферной.

Ратуша в Калуше

Предшественница современной Калушской Ратуши была деревянной и на несколько сотен лет старше. Ее "рождение" обозначено дарованием городу Магдебургского права в 1549 году. Оставив упоминания о своем первоначальном виде только на бумаге, деревянная Ратуша впоследствии превратилась в монументальное сооружение, которое было украшением и шармом города. К сожалению, здание внутри было уничтожено масштабным пожаром и сегодня мы можем увидеть лишь "скелет" величественного памятника архитектуры.

Музей–усадьба семьи Ивана–Франко

Это место не обходят школьные экскурсии и туристы, которые хотят воочию увидеть, как жил, и вел свой быт известный украинский деятель, и писатель Иван-Франко. Здесь сохранилось много личных вещей, уникальных реликвий семьи, ведь хозяев усадьба не меняла. Музей основала дочь младшего сына писателя, при содействии городского головы Калуша более 30 лет назад, с тех пор локация является неповторимой изюминкой города, к которой съезжаются из соседних регионов. Музей закрыт на выходных, экскурсия возможна только в будний день.

"Калушская тюрьма" — музей

Скрытые факты, освещенные многолетние секреты, этот музей в Калуше может задержать ваше внимание на несколько часов. Мистический романтизм, детектив, откровенный хоррор — здесь присутствуют истории из тревожной палитры жанров, которые не оставляют равнодушными ничьи души. Свидетельства очевидцев и участников событий подкрепляют рассказы и переосмысливают события, которые вы когда–то могли слышать от старшего поколения. Музей достоин внимания, как взрослых, так и подростков, для развития критического мышления и выслушивания фактов самих героев трагических периодов в истории Украины.

Городской парк культуры и отдыха им. Ивана Франко

Беззаботная прогулка по парку в Калуше — обязательный ритуал всех туристов и местных, в выходной день. Здесь происходят главные культурные события в теплое время года, а также оживает рождественско–новогодняя атмосфера уже в начале декабря.

Здесь часто можно встретить улыбающихся молодоженов, потому что именно в Калуше происходит реализация проекта "Брак за сутки".

Церкви и Храмы в Калуше

Маленький городок оберегает три главные духовные исторические памятники: Костел святого Валентина, Храм Архистратига Михаила и Церковь святого Николая. Каждая из трех достопримечательностей имеет свою интересную историю и архитектурный стиль. Церкви Архистратига Михаила исполнилось более 110 лет, здесь можно рассмотреть уникальные полихромные росписи. А Церковь святого Николая была привезена в город Калуш из поселка Хатынь, которого уже и не найти на современной карте.

Отелей в Калуше не много, однако, вы всегда можете воспользоваться частными предложениями апартаментов, чтобы удобно разместиться всей семьей, по цене двухместного номера в отеле. Ранее OBOZ.UA рассказывал о: почему стоит посетить Ивано-Франковск и, где увидеть замки и крепости Украины в миниатюре.