Лучшие музеи миниатюр в Украине, которые удивляют детальностью и талантом мастеров

Музеи миниатюр имеют свой неповторимый шарм и могут познакомить с популярными архитектурными или историческими памятниками до деталей. Замки, церкви, целые городки или вокзалы в миниатюре, поражают туристов красотой, которая умещается на ладони. Здесь интересно и детям и взрослым, OBOZ.UA составил для вас список музеев с миниатюрами по всей Украине.

Музей микроминиатюр Николая Сядристого на территории Киево–Печерской Лавры

Уникальные шедевры от гениального мастера Николая Сядристого поражают весь мир. Подкованная блоха, роза на срезе волоса, портрет Юрия Гагарина на терновой косточке, автопортрет художника на стеклянной капле, фрегат на 3,5 мм, шахматная доска с фигурами на головке булавки — список можно продолжать, но это тот случай, когда лучше увидеть хотя бы раз в жизни, чем сто раз услышать. Сегодня, некоторые экспонаты выставляются в разных музеях мира, однако основная коллекция остается на территории Киево–Печерской Лавры в Киеве.

Miniland.UA – Киев

Центральный железнодорожный вокзал столицы, а также самый большой железнодорожный макет Украины можно рассмотреть в деталях в ТРЦ "Блокбастер". Знаменитые железнодорожные мосты, 137 различных зданий, 95 м автодорог и 1465 персонажей наполняют и "оживляют" макет. Все миниатюрные объекты выполнены максимально реалистично, отдельные детали двигаются и имеют подсветку. Цена билетов: взрослый — 300 грн, детский — 250 грн, льготный — 180 грн, действует скидка на групповые посещения.

Парк "Украина в миниатюре" – Киев

Если вы ищете где погулять с детьми на выходных в столице, обязательно посетите парк под открытым небом "Украина в миниатюре". Музей демонстрирует много популярных аттракций, как Западной Украины, так и южной, включая Крым. Горы, замки, водопады и все это до метра в высоту. Для детей это сказочный мир, где, наконец здания и инфраструктура доходят их роста и не надо задирать голову, чтобы разглядеть, или увидеть, самое интересное. С октября месяца выставка работает с 10.00 до 17.00, а цена билета составляет от 100 до 200 грн, дети до 3–х лет имеют свободный вход. По территории музея проводятся групповые экскурсии, где можно еще больше и интереснее узнать об исторических и современных локациях Украины.

Музей миниатюр "Замки Украины" – Каменец-Подольский

Хотите увидеть все Замки Украины сразу и выбрать лучшие для посещения? Тогда стоит сначала посетить музей миниатюр в Каменец–Подольском. Кроме визуальной картинки, вы сможете узнать много интересных фактов о достопримечательностях и классно провести время семьей или в компании друзей, использовав дополнительные развлекательные локации рядом. Вечером случается магия и все экспонаты включают подсветку. Зрелище атмосферное и складывается впечатление, что в каждой маленькой постройке до сих пор бурлит жизнь. Цена на билет от 40 до 130 грн, есть также экскурсии с аудиогидом — 100 грн.

Парк миниатюр замков и оборонительных сооружений древней Украины – Львов

Осень — лучшее время для экскурсий во Львове. Если вы в городе на уикенд или на несколько часов, обязательно присоединяйте парк миниатюр к прогулочным запланированным локациям. Открытый 15 лет назад Львовский парк миниатюр быстро набрал популярность, экспозиция здесь не такая большая, как в Каменец–Подольском, насчитывает более 18 уменьшенных сооружений в масштабе 1:50. Однако, именно во Львове можно увидеть экспонаты, которые сегодня не сохранились. Вход в парк бесплатный, что очень привлекает туристов.

Парк "Карпаты миниатюре" – с. Яремче, Ивано–Франковская область

Интересная площадка, чтобы окинуть Карпатский край одним взглядом. Среди экспонатов, как архитектурные памятники, так и природные сокровища, которых много на Западной Украине. Гуляя по дорожкам парка можно оказаться посреди старой железной дороги, легендарных каменных мостов и еще, как минимум 18 лучших объектов Закарпатья.

