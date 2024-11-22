Уникальные заказники и заповедники Украины: куда еще успеть поехать в межсезонье

Планируете отдых среди желто-багряных пейзажей, но не знаете куда отправиться? Или просто хотите убежать от серых будней и городской суеты? Сегодня рассказываем о самых интересных природных достопримечательностях нашей страны. Здесь вы сможете насладиться уникальной флорой и фауной и восстановить силы. Какое направление выбрать – читайте ниже.

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Сгоранские озера

Заказник размещается в пределах Ковельского района Волынской области. Центр состоит из водоемов карстового происхождения. Также он окружен лесными массивами и болотами.

Существует легенда, что когда-то вспыхнула молния, и все деревья сгорели. А на их месте образовался водоем.

Здесь можно отправиться в пешие и велосипедные прогулки или на тихую охоту. А еще здесь действует прокат лодок.

В одноименном поселке есть немало усадеб и коттеджей, где можно остаться на несколько дней.

Кстати, в 10 километрах отсюда находится еще один заказник — Мошное. Здесь обустроили пирс, на котором поставили скамейки и столик.

Ингулецкая степь

Размещается в пределах Криворожского района Днепропетровской области. Здесь преобладают степные склоны и скалистые берега реки Ингулец.

На территории природного комплекса можно увидеть множество видов растений, занесенных в Красную книгу Украины. В частности, здесь растет ковыль украинский, тюльпан Бужский, сон-трава, горицвет весенний, а также проживают различные виды насекомых, птиц и пресмыкающихся.

Из интересного: здесь располагается малоисследованное святилище, образовавшееся еще во времена Железного века.

Любителям рыбалки советуем поехать в Лозоватку — в 15 километрах отсюда. Для фишинга здесь есть специально оборудованные зоны.

Кстати, ближайшие апартаменты можно найти в Чкаловке или Марьяновке.

Каневский заповедник

Один из самых старых и известных заповедников в Украине. Находится на берегах Днепра, недалеко от города Канев в Черкасской области.

Из интересного: центр граничит с Монашеской горой, где похоронен Тарас Шевченко.

Здесь есть несколько островков: Шелестов, Круглик и Змеиные. На последних растут столетние дубы и сосны.

Также здесь можно встретить косуль, диких свиней, лис, зайцев и барсуков.

Обязательно посетите находящийся на территории музей. Его основали в 1969 году в старинном мемориальном доме академика Николая Беляшевского. Здесь обустроили две комнаты, посвятившие его творчеству.

А еще здесь хранится более двух тысяч экспонатов. В частности, новые для науки виды ископаемых растений. Их обнаружили на Большом Скифском городище.

Медоборы

Природоохранная территория Тернопольской области. Она является частью Подольских Товтр – горного хребта, образованного коралловыми рифами древнего моря. Сегодня это живописные ущелья и каньоны.

Здесь произрастают редкие, эндемичные и реликтовые виды растений, занесенные в Красную книгу Украины. Среди них: ясенец белый, лук медвежий, лилия лесная, кукушкины туфли настоящие и т.д.

Одна из самых высоких точек заповедника – Острая Гора. Отсюда открывается вид на цепь толтровой линии. Также видны вершины Дзюрава, Лебедиха и Любовня.

Советуем поехать в Сатановский музей, который находится в 8 километрах отсюда. Существует мнение, что фортификационное сооружение было построено во второй половине XV – начале XVI века. А еще зайдите в местную синагогу. Ее считают одним из старейших сохранившихся иудейских культовых сооружений на территории нашей страны.

Полесский заповедник

Размещается в Житомирской области. Заповедник был создан в 1968 году на базе трех лесничеств, с целью сохранения природных комплексов Полесья.

Территория ячейки богата хвойными лесами, многочисленными водоемами и ручьями. Здесь живут такие крупные млекопитающие, как лось и рысь.

Обязательно посетите этнографический музей под открытым небом "Древлянское село". Здесь туристы больше узнают о жизни древнего племени. А еще здесь можно переночевать в срубном доме с печью и изучить ремесло кузнеца.

Также на территории комплекса хранится коллекция старинных камней: престол, сундук, с отпечатком ботинка и руки, а также слезы Богородицы.

Исследуйте новые места, дышите свежим воздухом и вдохновляйтесь красотой!

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