Убегаем от жары: прохладные страны для летнего путешествия

Высокая температура частенько портит отпуск. Чтобы этого не случилось, летом лучше ехать к краям, где нет палящего солнца. Куда отправиться в августе – читайте ниже.

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Ирландия

Островное государство располагается в северной части Атлантического океана. Здесь преобладает умеренный морской климат и высокая влажность. Меньше всего осадков выпадает с июля по сентябрь. Температура воздуха колеблется от 15°C до 20°C.

Одно из главных туристических направлений – Дублин. Здесь стоит посетить Тринити-колледж, где хранится Келлская книга – самая ценная рукопись Средневековья. Также рекомендуем прогуляться вдоль Темпл-Бар. Район славится пивными пабами и живой музыкой. Для тех, кто хочет насладиться природой, рекомендуем поехать в Национальный парк Глендалох. Ледниковая долина известна живописными озерами и древним монастырем. В Килларне пойдите в поход по проложенным маршрутам. Здесь увидите удивительные водоемы и водопады.

А еще здесь сможете полюбоваться невероятным природным чудом Клиффом Могером. Высота скал достигает 214 метров над уровнем моря, протяженность – 8 километров. Отсюда открывается потрясающий вид на океан.

Обязательно попробуйте традиционную кухню. Самое известное блюдо – рагу, которое готовят из баранины и овощей. А еще отведайте боксти — картофельные блины с разными начинками.

Любителям музыки предлагаем посетить художественный фестиваль Galway International Arts Festival. Он проходит каждое лето и включает в себя концерты, театральные спектакли и художественные выставки.

Норвегия

Североевропейское государство располагается на Скандинавском полуострове. Кстати, именно здесь изобрели лыжный спорт, а еще выдают Нобелевскую премию мира. Главное богатство королевства – необъятная природа. Стране принадлежат множество прилегающих островков: Шпицберген, Буве, Ян-Майен и Медвежий.

На побережьях Норвегии преобладает умеренно-морской климат, во внутренних регионах – континентальный. Лето холодное, особенно на севере, где средняя температура воздуха колеблется от 15°C.

Обязательно поезжайте в круиз фьордами – длинными, узкими заливами с крутыми берегами. Самый известный из них – Гейрангер-фьорд. В 2005 году он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе Берген сможете познакомиться с норвежской архитектурой и культурой. Советуем посетить музей построек времен Ганзейского союза, прогуляться по историческому району Верф Брюгген с интересными торговыми домами и подняться на фуникулере к вершине горы Флоен.

На обед рекомендуем попробовать традиционное блюдо из рыбы Лютефиск. А еще отведать булочки с корицей каналболле.

Кстати, если отправитесь на север в регион Тромсе, сможете понаблюдать за полярным сиянием.

Исландия

Нордическое островное государство на Срединно-Атлантическом хребте. Это место невероятных контрастов: от горячих гейзеров и вулканов до ледников и кристально чистых озер. Здесь преобладает морской субарктический климат. Летом температура колеблется от 10 до 15°C.

Что интересно, у страны нет регулярных вооруженных сил. Здесь действует только береговая охрана. Защиту населения осуществляет НАТО.

В столице рекомендуем посетить собор Гатльгримскиркья. Храм является самым высоким зданием в государстве. Также пойдите к современной постройке Харпа. Концерт-зал и конференц-центр получили премию Европейского Союза по современной архитектуре. Здесь рекомендуем сходить на обед в ресторан Kolabrautin, из которого открывается панорамный вид на исторический центр Рейкьявика.

Популярным туристическим маршрутом считается Золотое кольцо. В него входят: Национальный парк Тингветлир, водопад Гульфосс и геотермальная долина Гойкадалюр с гейзерами Гейсир и Строккюр, а также горячий источник Голубая лагуна. Спа-курорт располагается среди лавовых полей. Вода озера невероятно небесного цвета богата минералами и целебными свойствами.

Национальное блюдо Исландии – гаукарль – подтухшее мясо акулы, имеющее очень специфический вкус.

Швейцария

Скандинавская страна находится к юго-западу от Швеции и к югу от Норвегии. Летом погода достаточно теплая, но без сильной жары. Температура воздуха колеблется от 13°C до 20°C, иногда до 26°C. Что интересно, государство занимает высокие места в рейтингах качества жизни, здоровья, образования, защиты гражданских прав и свобод.

В Копенгагене рекомендуем пойти во дворец Амалиенборг. Он служит зимней резиденцией королевской семьи и является выдающимся архитектурным памятником в стиле рококо. Также советуем прогуляться по набережной Нюхавн с очаровательными разноцветными таунхаусами и узкими мощеными улочками. А еще вам обязательно нужно попасть в развлекательный парк XIX века Тиволи. Здесь находятся американские горки и разные развлечения для взрослых и детей. В Орхусе посетите музей современного искусства ARoS, а в Оденсе – дом известного сказочника Ганса Кристиана Андерсена.

Обязательно попробуйте традиционный датский открытый бутерброд – смореброд. А еще отведайте даниш – выпечку с разными начинками.

Если надоела жара, отправляйтесь в страны с прохладным климатом. Хорошего вам отпуска!

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