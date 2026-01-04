Туристы назвали самый красивый город Европы: он действительно завораживает

Туристы все чаще делятся впечатлениями от путешествий в социальных сетях и на специализированных платформах. Именно такие отзывы формируют неофициальные рейтинги самых привлекательных городов Европы.

Видео дня

Один из бельгийских городов в последнее время получил особенно много положительных оценок от путешественников. Его называют одним из лучших направлений для короткого путешествия. Причиной стали сохранившаяся историческая застройка, компактность и удобство для туристов, сообщает Express.

Путешественники все чаще называют Брюгге самым красивым городом Европы. Он очаровывает каналами, мостами, брусчаткой и сказочными домиками.

Брюгге расположен в Бельгии и находится менее чем в часе езды от столицы. Добраться сюда удобно: достаточно прилететь в Брюссель, а затем сесть на поезд, который быстро доставит в самое сердце этого исторического города. Именно поэтому Брюгге часто выбирают для коротких поездок на выходные.

Брюгге известен своим аутентичным стилем, узкими мощеными улочками и старинной застройкой. Город сохранил средневековый вид, что создает ощущение путешествия во времени. Туристы в отзывах отмечают гармоничное сочетание истории и спокойной, уютной атмосферы.

Среди обязательных мест для посещения – Базилика Святой Крови. В этой часовне хранится реликвия, которую, по преданию, привезли из крестовых походов и которая содержит капли крови Христа. Здание поражает архитектурой и роскошным интерьером.

Не менее важной частью впечатлений является местная кухня. Находясь в городе, туристам советуют обязательно попробовать бельгийские вафли – с шоколадом, сливками, клубникой или другими сладкими добавками.

Брюгге идеально подходит для пешего туризма. Большинство достопримечательностей расположены близко друг к другу, поэтому общественный транспорт практически не нужен. Во время прогулки легко наткнуться на Озеро Минневатер – живописную локацию с водой, дорожками и затененными аллеями.

Посетители называют это озеро одним из самых красивых мест в городе, идеальным для неспешной прогулки и созерцания природы.

Если вы ищете красивый европейский город для короткого путешествия без дальних перелетов, Брюгге может стать идеальным выбором. Его атмосфера, архитектура и компактность создают ощущение уюта и спокойствия.

OBOZ.UA также писал о сказочном европейском городе, куда любят ездить туристы зимой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.