Невероятно красивый и удобный для пешеходов: туристам посоветовали сказочный город в Европе

В Европе до сих пор остаются города, которые не перегружены туристическими толпами, но способны удивить не меньше раскрученных столиц. Один из них все чаще советуют путешественникам, которые ищут сочетание красоты, истории и комфорта.

Видео дня

Город подходит как для неспешных прогулок, так и для глубокого культурного погружения. Речь идет об испанской Кордове – настоящей жемчужине Андалусии, рассказывает издание Express.

Кордова, расположенная на юге Испании в регионе Андалусия, считается одним из самых пешеходно удобных городов страны. Здесь не нужно планировать сложные маршруты или пользоваться общественным транспортом – главные достопримечательности сосредоточены на компактной территории. Старый город с узкими улочками и уютными площадями идеально подходит для медленных прогулок, во время которых можно открывать город шаг за шагом.

Одним из главных преимуществ Кордовы является ее старый город, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранились кварталы с еврейским и мавританским наследием, лабиринты улочек, апельсиновые деревья и внутренние дворики, заполненные цветами. Во время прогулок попадаются небольшие бутики, кафе и рестораны с традиционной андалузской кухней, что создаёт особую атмосферу города.

Среди мест, которые туристам советуют посетить обязательно, – Дворец Виана. Когда-то это была резиденция знатной семьи, а сегодня – историческая вилла с впечатляющими садами. Комплекс известен своими внутренними двориками и тропической растительностью, которые формировались веками.

Посетители отмечают хорошо сохранившиеся интерьеры, демонстрирующие, как менялся дворец в разные исторические периоды. Многие туристы советуют не ограничиваться осмотром помещений и обязательно включать в билет доступ в сады.

Туристический гид Lonely Planet называет Кордову идеальным направлением для любителей истории. Город очаровывает сочетанием культур, узкими улочками, цветущими двориками и одной из самых ярких гастрономических традиций Испании. Главной архитектурной жемчужиной считают Мескита – бывшую Большую мечеть с гипнотическим многоколонным интерьером, которая является шедевром исламской архитектуры.

Кордова сочетает красивую архитектуру, насыщенную историю и относительно спокойную атмосферу. В отличие от более популярных испанских городов, здесь легче избежать туристических очередей, особенно если приезжать вне пикового сезона. Именно поэтому Кордова все чаще появляется в рекомендациях как недооцененный город для путешествий по Европе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где устроить сити-брейк в Европе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.