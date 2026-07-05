Туристический рай в Европе: путешественникам порекомендовали уникальные острова

Этим летом в Европе стоит такая жара, что мы уже не представляем себе рай в виде жаркого тропического пляжа, а скорее ищем комфортную прохладу и величественные горы в сочетании с бирюзовыми водами. Все это можно найти прямо на территории континента.

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Как пишет Express, в этом году местом мечты для любителей путешествий стал прекрасный архипелаг в Норвегии. Он до сих пор считается относительно малопосещаемым направлением и при этом предлагает спокойный летний отдых, о котором вы, возможно, раньше даже не задумывались. Лофотенские острова — это выбор премиум-класса. Расположенные далеко за Полярным кругом, они удивляют ландшафтом, который одновременно кажется и в чем-то тропическим, и альпийским, и при этом дарит невероятное ощущение умиротворения.

Этот регион известен уникальным явлением – круглосуточным световым днем в разгар лета. И именно полярный день дарит совершенно незабываемые впечатления: от ночных походов в горы с панорамными видами до катания на байдарках по тихой воде под светлым ночным небом. Поскольку в этом регионе сосредоточено множество островов, вас точно порадует разнообразие вариантов, и вы сможете выбрать из множества живописных прибрежных селений.

Чем заняться

Жизнь на Лофотенах бурлит вокруг моря и гор, поэтому большинство развлечений связано именно с ними. Лофотенские острова соединены между собой, словно жемчужины в ожерелье, поэтому во время отдыха можно легко путешествовать от одного к другому и получить максимум от того, что они предлагают.

Заядлым путешественникам трудно устоять перед соблазном подняться по крутой тропе на Рейнебринген – горную вершину высотой 448 метров, с которой открываются головокружительные виды. Хотя спуск занимает всего один-два часа, и этот маршрут считается несколько более доступным для тех, кто не привык к длительным походам, путь всё равно остается испытанием.

Популярным развлечением здесь является катание на каяках и каноэ, которые можно забронировать как онлайн, так и на месте. Это идеальный способ рассмотреть остров с лучших ракурсов и увидеть горные вершины снизу. Многие выбирают для этого время и сезоны, позволяющие насладиться закатом прямо с воды.

Для тех, кто хочет полюбоваться природой без лишнего авантюризма или физических нагрузок, на островах есть немало пляжей. Среди них – Квалвика, Рамбергстранда, Уттаклейв и Бунес. Все они входят в топ-10 лучших мест для посещения на островах по версии TripAdvisor.

Поселки

Вариантов, где остановиться во время путешествия по архипелагу, множество, но есть несколько особенных поселков с богатой историей и подлинной атмосферой дикой природы. О – самый южный поселок, расположенный на автомагистрали E10. Познакомьтесь здесь с глубокими рыбацкими традициями, которые нашли отражение в вкусной местной кухне и Норвежском музее рыбацкого поселка. Однако, пожалуй, самыми узнаваемыми являются Рейне и Гамней, которые расположены рядом и считаются самыми фотогеничными поселками во всей Норвегии. Особую привлекательность им придают красные рыбацкие домики (рорбу), уютно стоящие прямо над водой. Их можно найти на восточной стороне острова Москенесейя.

Для тех, кто предпочитает более городскую инфраструктуру, подойдет Свольвер – крупнейший город, являющийся административным центром Лофотенских островов. В то же время Гиннея является крупнейшим островом как в этом регионе, так и во всей Норвегии, поэтому здесь к вашим услугам будет заметно больше пространства для развлечений.

То, где именно вы решите остановиться и какой город или поселок станет вашей базой, зависит исключительно от ваших предпочтений в отношении отдыха. Однако благодаря близкому расположению туристы могут с лёгкостью исследовать все остальные острова и поселки.

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