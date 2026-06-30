Названы лучшие вулканы мира для хайкинга

К лучшим вулканам для хайкинга в мире относятся Килауэа на Гавайях, Ринджани в Индонезии, Котопахи в Эквадоре, Фудзи в Японии, Тейде на Тенерифе и Килиманджаро в Танзании. Некоторые из этих маршрутов подходят для подготовленных новичков и занимают несколько часов, другие требуют опыта, акклиматизации, снаряжения и нескольких дней пребывания в горах.

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Хайкинг на вулкан – это не только подъем к вершине. Часто главное впечатление создает сам маршрут: тропы через облачные леса, ночной подъем к кратеру, рассвет над облаками, холод высокогорья или резкая смена пейзажей за несколько часов ходьбы. Некоторые вулканы можно пройти в рамках дневного маршрута, другие превращаются в полноценную экспедицию с ночевками, гидами и серьезной физической подготовкой, сообщает National Geographic.

Килауэа, Гавайи, США

Килауэа – один из самых активных вулканов мира, но в то же время один из самых доступных для туристов. Его высота составляет примерно 1250 метров, а маршруты проходят мимо кратеров, по влажным тропам, участкам тропического леса и застывшим лавовым полям.

Для новичков подойдет кольцевой маршрут вдоль края кратера, тогда как более выносливые путешественники могут выбрать Kilauea Iki Trail, который занимает около пяти часов. Этот путь ведёт к кратеру Килауэа-Ики – бывшему лавовому озеру, которое сейчас выглядит как суровая чёрная равнина без растительности.

В отличие от мертвого лавового дна окружающие склоны покрыты зеленью. Часть маршрута проходит через лес с папоротниками и деревьями коа, а внимательные путешественники могут увидеть редких гавайских гусей. Отдельной остановкой стоит сделать лавовую трубу Нахуку – природный туннель, образованный потоками лавы.

Килауэа не требует альпинистского опыта или высотной акклиматизации, но хорошая физическая форма все равно понадобится. Из-за активности вулкана часть маршрутов иногда может быть недоступна, поэтому перед походом важно проверять актуальные ограничения.

Ринджани, Ломбок, Индонезия

Ринджани – один из самых впечатляющих вулканов Индонезии. Он возвышается на 3726 метров над островом Ломбок, а в его кратере находится большое озеро Сегара-Анак, название которого переводится как "ребенок моря".

Подъем на Ринджани обычно длится два-три дня. Маршруты начинаются из деревень Сенару или Сембалун, поэтому туристам необходимо иметь снаряжение для ночлега, ведь горных приютов на маршруте нет. Дорога постепенно меняется: сначала она проходит через деревни, рисовые поля, травянистые просторы и водопады, а выше – через более прохладные участки с соснами и вулканическим пеплом.

Наибольшее впечатление производит кратерное озеро Сегара-Анак. Его вода круглый год остается достаточно тёплой, поэтому после изнурительного подъема здесь можно отдохнуть. Самые выносливые путешественники продолжают путь к краю кратера или вершине, откуда открываются виды на Бали, соседние острова, облака и дымящиеся вулканические конусы.

Ринджани нельзя назвать легким маршрутом. Песчаные и пепельные склоны замедляют движение, а финальный подъем по узкому гребню требует выносливости. Для этого похода желательны кардиотренировки, силовая подготовка и готовность к нескольким часам ходьбы ежедневно.

Котопахи, Анды, Эквадор

Котопахи – один из самых известных вулканов Южной Америки. Его почти идеальный конус хорошо виден из окрестностей Кито, столицы Эквадора. Высота вулкана достигает 5897 метров, поэтому это уже не просто хайкинг, а серьёзное высокогорное восхождение.

Маршрут проходит через красноватые вулканические почвы, крутые склоны, ледники и зоны с трещинами.

Подъем на вершину часто начинается около часа ночи. Далее начинается самая сложная часть: подъем по сыпучему склону, выход на ледник, переход возле трещин и движение под значительным уклоном. В таких условиях необходимы гид, альпинистское снаряжение, акклиматизация и опыт.

Наградой становится рассвет над 800-метровым кратером Котопахи. Снежные гребни, ледники и андские пейзажи в утреннем свете делают это восхождение одним из самых эффектных, но и одним из самых сложных в подборке.

Фудзи, Хонсю, Япония

Фудзи – символ Японии и один из самых известных вулканов мира. Его высота составляет 3776 метров, а узнаваемая симметричная форма давно стала частью японского искусства, культуры и религиозной традиции.

Самый популярный маршрут – Yoshida Trail. Именно его выбирает большинство туристов, в частности из-за удобного сообщения с Токио. Подъем обычно начинается от пятой станции Fuji Subaru Line на высоте примерно 2300 метров. Это самая высокая точка, до которой можно добраться по дороге.

Сначала тропа проходит через лиственный лес, а дальше выходит на открытые вулканические склоны. Чем выше, тем круче становится маршрут и тем сильнее ощущается нехватка воздуха. Многие путешественники поднимаются до горной хижины у восьмой станции, несколько часов отдыхают, а около двух часов ночи продолжают путь к вершине, чтобы встретить рассвет.

Фудзи не требует технического альпинизма, но легкомысленно к нему относиться не стоит. Высота, холод, ветер и долгий спуск могут стать испытанием даже для людей в хорошей физической форме. В то же время именно сочетание доступности, культурного значения и пейзажей делает Фудзи одним из самых популярных вулканов для хайкинга в мире.

Тейде, Тенерифе, Испания

Тейде – самая высокая вершина Испании и главный природный символ Тенерифе. Вулкан возвышается на 3718 метров, а если считать от основания на дне океана, его относят к самым высоким вулканическим структурам планеты.

Маршрут на Тейде проходит через пейзажи, которые часто сравнивают с лунными. Внизу остров ассоциируется с банановыми плантациями, пляжами и тёплым побережьем, но ближе к вершине пейзаж становится суровым: лавовые глыбы, сыпучие склоны, разноцветная вулканическая почва и почти полное отсутствие растительности.

Подъем обычно начинается от стоянки Монтанья-Бланка. Тропа длинная, но относительно ровная, хотя высота постепенно дает о себе знать. На маршруте можно увидеть огромные лавовые валуны, выброшенные во время древних извержений.

Выше верхней станции канатной дороги, на высоте более 3500 метров, требуется специальное разрешение или сопровождение лицензированного гида. Поэтому поход на Тейде нужно планировать заранее. С вершины открываются виды на Атлантический океан и Канарские острова, а сама гора производит впечатление места, где геология Земли демонстрирует свою суровую красоту.

Килиманджаро, Танзания

Килиманджаро – самый высокий изолированный вулкан в мире и самая высокая гора Африки. Его вершина Ухуру-Пик находится на высоте 5895 метров, а сам массив возвышается над равнинами Танзании и Кении.

Несмотря на огромную высоту, Килиманджаро не считается технически сложным маршрутом в классическом альпинистском смысле.

Одним из лучших маршрутов считается девятидневный Lemosho Route. Он начинается с западной стороны горы и постепенно ведёт путешественников через несколько климатических зон. Сначала это облачные леса, далее – вересковые ландшафты, высокогорные пустоши, участки с гигантскими сенециями и, наконец, холодные вулканические склоны почти без растительности.

Один из самых запоминающихся этапов маршрута – Barranco Wall, крутой участок высотой около 250 метров. Далее туристов ждут ещё несколько лагерей, длинные переходы и финальный подъём на вершину сквозь холод, ветер и разреженный воздух.

Килиманджаро требует серьезной подготовки. Перед походом рекомендуется несколько месяцев тренировать выносливость, ноги, корпус и дыхательную систему. Это восхождение не является техническим, но физически и психологически очень изнурительным.

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