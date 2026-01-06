Туристам посоветовали ехать в Вильнюс в 2026-м: чем особенный город

Европейские туристические столицы, которые еще недавно считались мечтой путешественников, все чаще разочаровывают. Заоблачные цены и толпы заставляют искать альтернативу.

Видео дня

Одним из таких направлений стал Вильнюс – средневековая столица Литвы, доступная, безопасная и не перегруженная массовым туризмом. Почему стоит посетить Вильнюс, рассказало издание TravelOffPath.

По данным туристических аналитиков, Вильнюс официально назвали самым динамичным туристическим направлением Европы в 2026 году. Количество поисковых запросов о городе выросло на 21%, и он все чаще появляется в списках желаемых путешествий тех, кто устал от перенасыщенной Западной Европы.

В туристическом офисе Go Vilnius объясняют эту тенденцию просто: шум, жара, перенаселение и загрязнение делают многие популярные города менее привлекательными. Зато Вильнюс предлагает спокойный отдых "вне популярных маршрутов", с ощущением балтийской аутентичности.

Исследование Европейской туристической комиссии подтверждает: 55% путешественников сегодня ищут нишевые локации, а более 10% считают избежание толп ключевым критерием выбора. И Вильнюс идеально соответствует этим ожиданиям.

Старый город Вильнюса входит в список ЮНЕСКО. Мощеные улочки, исторические здания, церкви с богатой архитектурой – все это почти не изменилось с XV века.

Город не имеет столь узнаваемого символа, как Эйфелева башня или Биг-Бен, однако над черепичными крышами возвышается Башня Гедимина – краснокирпичная крепость на холме, к которой можно подняться на фуникулере. Это самая высокая точка Старого города и одна из главных визитных карточек литовской столицы.

Любителям истории стоит посетить Дворец великих князей литовских, бывшую резиденцию правителей, а рядом – величественный Вильнюсский кафедральный собор.

На границе Старого города расположены Остробрамские ворота – единственные сохранившиеся городские ворота, известные часовней с чудотворной иконой. А для тех, кто интересуется историей ХХ века, важной остановкой станет Музей оккупаций и борьбы за свободу, посвященный периодам нацистской и советской оккупаций.

Но больше всего удивляет туристов Ужупис – эксцентричный район на берегу реки. Он самопровозгласил себя "республикой художников" с собственной конституцией, моральными принципами и символикой. Формально его независимость, конечно, никто не признал, но дух свободы здесь чувствуется во всем. Так называемая конституция провозглашает, что "каждый имеет право любить и заботиться о коте", а "собака имеет право быть собакой". И именно эта ироничная философия делает район одним из самых теплых и интересных мест Вильнюса.

Вильнюс в 2026 году – это шанс увидеть Европу без толп, но с умеренными ценами и интересной историей. Но эксперты предостерегают: город быстро набирает популярность. Поэтому если вы хотите почувствовать аутентичность Вильнюса, лучше не медлить.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие три европейских города побили рекорд посещения в 2025 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.