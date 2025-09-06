Целебное место в Украине: аж 38 источников и 17 скважин с лечебной водой

Богатства Украины не заканчиваются на полезных ископаемых и плодородной земле. Бальнеологические курорты западной части страны являются отдельным сокровищем и желанной локацией для отдыха в течение года. Термальные бассейны и минеральные воды являются частью инвазивного лечения многих заболеваний и естественного восстановления всего организма. Курорт Сходница собрал на своей территории 38 различных источников и 17 скважин, которые имеют различный химический состав и очень широкий профиль лечебных программ. Среди 70–ти лечебных учреждений и санаториев, каждый может найти решение для своей проблемы и испытать на собственном опыте целебные свойства воды.

Видео дня

Еще одной особенностью местности является умеренный климат с очень мягкой зимой, что способствует наплыву туристов в осенне–зимний период.

Что выбрать для лечения

Если вы еще не имеете опыта в оздоровлении минеральными водами, стоит выбрать заведение для отдыха с возможностью консультирования врача и назначения вам индивидуальной программы под запрос. Для положительного эффекта обязательным является соблюдение вида и количества воды из источников.

По территории поселка разбросано много источников типа: "Нафтуся", "Железистая", "Боржоми", "Щелочная" и другие. Каждый отдельный родник имеет разную минерализацию, химическое наполнение и действие на организм:

Источник №1 "Нафтуся" – мочекаменные болезни, заболевания почек.

Источник №1С "Нафтуся" – сахарный диабет, панкреатит, заболевания печени и мочевыводящих путей.

Источник №13 "Железистая" – анемии, поднятие гемоглобина, выведение радиоактивного цезия.

Источник №3 "Нафтуся" – противовоспалительное, способствует работе почек и улучшает циркуляцию крови.

Источник №8,9,10 "Слабощелочная" – является частью лечения заболеваний: печени, почек, желчных и мочевых путей.

Скважина №2С "Боржоми" – восстанавливает работу пищеварительной системы.

Это лишь малая часть возможностей оздоровительных направлений в Сходнице.

Где остановиться

Сходница подстроена под туристов и их разнообразные запросы. Для остановки вы можете выбрать как санатории, так и частные усадьбы, при этом пользуясь услугами лечебных курортов.

Санатории

Разнообразие лечебных учреждений предоставляет возможности выбрать уровень комфорта и дополнительные возможности и развлечения на время отдыха. Самыми рейтинговыми, сегодня, являются: "Санта–Мария", "Стожары", "Смеричка", "Три сына и дочь", "Корона SPA", "Любокрай" и другие. В отелях есть бассейны, рестораны, отдельные зоны СПА, конференц-залы, игровые и тому подобное. Вы можете выбрать пакеты с питанием трехразовым, или пятиразовым или остановиться на своем комфортном варианте, посоветовавшись с врачом. Каждый отель-санаторий имеет свои направления лечения, поэтому стоит ознакомиться с каждым, или ввести в запрос конкретное заболевание. Стоимость путевок в среднем стоит 2 500 - 3 000 грн в день, в зависимости от количества предоставляемых услуг и уровня выбранного номера.

Среди бюджетных вариантов: "Сидус", "ТАОР – Карпаты", "Санта–Мария", "Стожары", "Зеленый бор" Бюджетность вовсе не означает хуже, по крайней мере в Сходнице. Гостям также могут быть доступны бассейны, игровые залы, детские площадки и дополнительные лечебные процедуры с консультацией врачей.

Частные усадьбы

Частный сектор в Сходнице добавляет возможностей, ведь цены здесь стартуют от 250 грн за место. Хозяева могут иметь опцию дополнительного питания, водный оазис во дворе или личный спа–чан. Стоит учитывать расположение, если планируете лечиться по программе одного из санаториев или хотите повторить прошлогодний курс самостоятельно. Второй вариант также требует контроля анализов и ведения врачом.

Как доехать в Сходницу

Есть несколько удобных вариантов:

Автобусом из Львова: до 3 часов в пути. Из Львова электричкой до Трускавца, а дальше автобусом на Сходницу - до 4 часов. Собственным автомобилем: Львов - Пустомыты – Меденичи – Трускавец – Борислав – Сходница (около 100 км). Отели и санатории могут предоставлять услуги трансфера.

Ранее OBOZ.UA писал о: бесплатных мероприятиях в Киеве на сентябрь и хороших маршрутах для пеших походов в Карпатах.