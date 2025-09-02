Три топовых маршрута для первого похода в Карпатах и одна новинка сезона

Самое красивое время для живописных прогулок в Карпатах – это сентябрь–октябрь. Комфортная температура воздуха и отсутствие сильных ливней, позволяет прогуляться живописными тропами, увидеть легендарные вершины, посетить колоритные фермы и эпические места, где произошло падение метеорита. Маршруты легкие и доступные, подойдут, как для семейной прогулки, так и для романтического свидания. В этом году к ним добавилась еще одна тропа–силы, о которой мы обязательно вам расскажем далее.

Гора Хомяк

Визитная карточка Карпат и традиционный маршрут для начинающих туристов. Стартовые точки расположены в Татарове и Полунице, а сам подъем занимает от 2–4 часов. Тропа прекрасно обустроена для путешественников без проводников: подъем на высоту до 880 м пологий, кроме последнего рывка перед вершиной. По дороге будут живописные леса, природные источники с питьевой водой, долины для пикника и отдыха. Добравшись до креста на пике горы, вам откроется замечательная красивая панорама.

Планируя поход просматривайте погоду накануне, обязательно сообщите соответствующие службы о начале и берите с собой достаточно еды и воды. Начинать маршруты всегда стоит рано утром, чтобы иметь время на наслаждение природой и возвращение к темноте.

Квасы

Гулять по окрестностям Квасов – одно сплошное удовольствие и праздник для желудка. Построить маршруты можно на каждый день разный, или один большой, как будет удобно. Пологие тропы, широкие долины и хороший обзор на 360 градусов. Обдумывая свои путешествия в Квасах, включайте такие колоритные локации, как:

Эко–ферма "Розенталь";

Источник с газированной водой и место падения метеорита "Боркут";

Панорамный вид с полонины Джоржева прилука;

Часовня. Место памяти сечевых стрельцов;

Сыроварня на п.Менчиль;

Гуцульская пиццерия;

Подвесной мост;

Биологический стационар Львовского университета им. И. Франко "Квасовский Менчул".

Говерлянский водопад (Прутский)

Чуть больше 2 км от базы "Заросляк" и вы на месте. Эта прогулка рассчитана для групп с детьми и пожилых людей. Больше сил может занять дорога до самой базы, но здесь всегда есть вариант трансфера, или такси от железнодорожной станции в Ворохте.

Привлекательность такой прогулки в самой цели, потому что Прутский водопад является самым высоким, его вода спадает с высоты 80 м, поэтому зрелище действительно стоящее.

Новинка сезона в Карпатах

Начало осени на Закарпатье отмечено открытием нового маршрута, длиной в 55 км. Как сообщил на Facebook странице председатель Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий: "Это — элемент нашей интеграции в ЕС, ведь мы уверенно приближаемся к тому времени, когда границы с Европейским Союзом станут условными, и именно такие проекты являются мостами, которые уже сегодня соединяют наши народы". Имеется в виду перспективное продление маршрута через Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу. Тропа уже протестирована, как пешими туристами, так и любителями велотуров. Ее повороты ведут через места для кемпингов, смотровые площадки, зоны отдыха, вкусные локации и тому подобное.

Начните свой осенний сезон в Карпатах, в ближайшие выходные, чтобы продлить лето и перезагрузиться после рабочей недели.

