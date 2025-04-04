Три самых жутких города-призрака в мире: эти кадры встревожат многих

Довольно часто туристы среди популярных направлений отдыха предпочитают необычные места, которые привлекают своей загадочностью и экзотичностью. В число таких локаций входят необычные города-призраки.

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Они могут скрывать в себе интересную историю и множество тайн. OBOZ.UA рассказывает о трех самых жутких городах в мире, которые прячут в себе много сверхъестественного.

Агдам, Азербайджан

Город Агдам, известный как "кавказская Хиросима", был разрушен во время Нагорно-Карабахской войны, что превратилось в город-призрак. Руины города свидетельствуют о масштабах конфликта и привлекают внимание посетителей своей историей потерь и заброшенности, подчеркнутой сообщениями о жутких наблюдениях и звуках. Территория усеяна остатками войны – снарядами, минами и гильзами.

Длительные разминирования в Агдаме демонстрируют огромные масштабы разрушений; команды постоянно работают над очисткой земли от опасных остатков. Здесь существует обширная экологическая катастрофа: заброшенные боеприпасы и загрязненные почвы создают угрозу на долгие годы. Правительство Азербайджана начало процесс реконструкции, однако сбалансирование развития с восстановлением окружающей среды остается критической проблемой.

Колманскоп, Намибия

Колманскоп, город-призрак, погребенный в пустыне Намиб в Намибии. Оно очаровывает туристов заброшенными зданиями, засыпанными песком. Известно, что в 1908 году железнодорожник нашел здесь алмазы, затем сюда начался наплыв шахтеров. К 1912 году город развивался и процветал, однако к 1930-м годам ресурсы алмазов сократились, и большие месторождения были найдены в других местах.

К 1956 году Колманскоп был покинут, его постройки постепенно засыпал песок. Уже почти 30 лет город-призрак поддерживают в хорошем состоянии. Но туристам сюда сложно попасть – нужно покупать специальное разрешение и ехать по организованным группам и исключительно с утра до обеда. Территория находится под охраной, а где-то рядом до сих пор добываются знаменитые намибийские алмазы.

Коякей, Турция

После завершения греко-турецкой войны 1923 года село Каякей, известное ранее как Левиси, было покинуто. Его каменные дома и пустые церкви создают удивительный и загадочный пейзаж. Основанная греческими поселенцами в XVIII веке, село процветало до 1923 года, когда обмен населением между Грецией и Турцией заставил греков покинуть свои дома. Село, переименованное в Каякей, на короткое время было заселено македонскими мусульманами, вскоре покинувшими его.

Сегодня около 500 сохранившихся домов и три церкви, включая величественную базилику Панайя Пиргиотисса, стоят молчаливыми свидетелями прошлого. Этот музей под открытым небом привлекает посетителей своей потрясающей красотой и богатой историей. Здесь можно почувствовать дух прошлого и насладиться местной кухней в близлежащих ресторанах, что делает Каякей местом, которое стоит посетить.

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