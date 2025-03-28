Ведьминские города Украины: где переплетаются история и мистика

С давних времен в нашей стране переплетались реальность и мистика, а фантазия людей заселяла леса, реки и города загадочными существами. Одной из самых ярких страниц украинского фольклора являются истории о женщинах, которые, по поверьям, имели сверхъестественную силу. Сегодня рассказываем об интересных локациях, которые так или иначе имели отношение к колдуньям.

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Киев

Столица и духовный центр Украины. Кто бы сказал, что такой культурный и исторический город связан с магическими силами.

Речь идет о Лысой горе – месте встреч неоязычников, представителей молодежных субкультур и ведьм. Даже Николай Гоголь в своей повести "Вий" вспоминал, что колдуньи слетались сюда на ночные шабаши.

На самом деле, во время археологических раскопок здесь нашли памятник времен трипольской культуры.

В XIX веке земля принадлежала Киево-Печерской Лавре и Выдубицкому монастырю.

Со временем тут заложили форт со сложной системой бастионов, равелинов, теналов и т.д. Земляные валы достигали 10-12 метров, а в казармах мог разместиться многотысячный гарнизон.

Раскрытие плана крепости считалось тяжким преступлением: за разглашение данных предателям грозила ссылка в Сибирь, а в военное время – смерть.

С 1906 года северный склон холма стал местом смертной казни "политических преступников". Осужденных привозили из Косого капонира на рассвете, а после исполнения приговора тела хоронили возле виселиц. До сих пор там можно увидеть следы могил.

Конотоп

Находится в Сумской области на реке Езуч.

Город стал известен после битвы 1659 года. Ее считали не просто конфликтом, а символом борьбы народа за свою независимость.

Эти события стали переломным моментом в отношениях между Гетманщиной и Московским царством. Они показали силу казачьего войска и его способность противостоять могущественному врагу.

Немалую популярность локация приобрела после выхода в свет повести Григория Квитки-Основьяненка "Конотопская ведьма". Произведение стало классикой украинской литературы и отображением народных верований и традиций.

Кстати, существует легенда, что когда конница проходила по этим землям, многие всадники и воины увязли в непроходимых болотах. Именно поэтому регион получил название Конотоп, что означает "место, где тонут кони".

Тетиев

Располагается в Белоцерковском районе Киевской области.

В начале 1800 здесь построили каменный храм - костел Успения Пресвятой Девы Марии. Рядом с ним появилась часовня, которая позже стала местом захоронения семьи Свейковских.

С давних времен возле Тетиева сохранились четыре кургана, в частности – "Красная Могила" и "Зеленая Корчма". Место вокруг первого является древнейшей частью города, где находились первые захоронения местных жителей.

Существует легенда, что в ХХ веке локация стала точкой сбора ведьм, которые проводили свои ритуалы на Панской горе. Удивительно, но даже в 2013 местные жители вызывали полицию, чтобы прекратить колдовской шабаш. Причиной стал засушливый период, в чем горожане обвиняли гадалок.

Каменец-Подольский

Находится на юго-западе Украины на Подолье в Хмельницкой области. Поговаривают, что город возник в конце 1200 – начале 1300 годов.

На этой территории издавна находились поселения охотников и земледельцев. Здесь обнаружили артефакты трипольской культуры, датируемые IV-III тысячелетиями до н.э.

В 1906-м основали местное общество "Просвита", способствовавшее изучению украинского языка в начальных и приходских учебных заведениях.

С 1600 по 1800 год в Каменец-Подольском рассматривалось более 200 дел, связанных с колдовством. Большинство подсудимых – женщины. Их обвиняли в порче имущества и воровстве скота. Однако судьи относились к этим делам скептически и не выносили суровых приговоров. Как правило, ведьм обязывали возместить ущерб.

Исследование мистических городов Украины – это путешествие в мир тайн и загадок . Готовы к таким открытиям ?

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