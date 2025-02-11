Уникальные и малоизвестные места Украины, которые обязательно следует посетить

После рутинных рабочих недель часто хочется вырваться и спонтанно куда-то уехать – отдохнуть телом и душой. У многих возникает мысль отправиться туда, где нет толпы, а в воздухе витает дух истории. Такие места не только поражают, но и становятся местом покоя и восстановления. Сегодня рассказываем куда можно отправиться на ближайший уикенд без лишних глаз.

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Гусинцы

Ныне несуществующее село в Киевской области. В 1917 году оно оказалось под водой после затопления Каневского водохранилища. Локация располагается в 77 километрах от столицы.

В результате затопления земель, на территории осталась только Спасо-Преображенская церковь 1822-го. Она стоит на небольшом островке и является символом пропавшего поселения.

В 2008 году начались работы по восстановлению храма и колокольни, которые завершились полной реставрацией и укреплением фундамента в 2012-м.

Советуем съездить на Ведьмин остров вблизи Ржищева. Бывшую Лысую гору использовали для языческих обрядов. Поговаривают, что холм имеет уникальную энергетику. Кстати, здесь практически нет растений.

Чучин

Находится на правом берегу Днепра Киевской области. Впервые о нем упоминается в летописи 1110 года.

С 1961 по 1962 здесь проводили раскопки под руководством профессора Вячеслава Довженко. Археологи нашли остатки наземного жилья, ремесленные орудия труда и оружие.

Место находится на западной окраине Балико-Щучинки, так что отсюда можно полюбоваться бескрайними просторами Каневского водохранилища.

Во время Второй мировой войны здесь шли кровопролитные бои. Букринский плацдарм, откуда планировалось освобождение Киева, стал местом гибели около 250 тысяч советских воинов.

В память об этих трагических событиях установили мемориальный комплекс.

Каменское

Располагается на берегах Каменского водохранилища Днепропетровской области.

Существует несколько версий происхождения названия города. Запорожец Никита Корж утверждал, что населенный пункт "носит" прозвище запорожского казака Камиона. Історик Дмитрий Яворницкий подчеркивал, что "Каменское" – это скалистые побережья Днепра.

Во времена Киевской Руси здесь проходили важные торговые узлы – Соляной, Железный и Греческий. Со временем, из-за татаро-монгольских нашествий, земли стали частью Дикого поля.

Советуем посетить римско-католический костел Святого Николая. Святыню построили в 1895-1897 годах для польских рабочих местного завода. В советский период в здании разместили военкомат и автомойку.

Также сходите в здешний Музей истории, где хранится более 90 тысяч экспонатов. Туристы могут осмотреть горнодобывающее оборудование XIX века, предметы обихода, ткацкий станок и т.д.

Урочище "Каскады"

Находится в Новоукраинском районе Кировоградской области в долине реки Буки.

На Приднепровской возвышенности и в равнинной части Украины природные водопады встречаются редко, и "Каскады" являются одним из таких мест. Урочище – типичный образец восточноевропейского лесостепного ландшафта речных долин.

Считается, что формирование горных пород произошло примерно 2 миллиарда лет назад.

Под толщей воды прячутся таинственные пещеры, стены которых покрыты древними символами и надписями.

Существует мнение, что когда-то здесь находилось скифское святилище. Есть колодец, выдолбленный под одним из водопадов. Его глубина достигает более 20 метров.

Каньон в Токовских гранитах

Находится на реке Каменка возле поселка Токовское Днепропетровской области.

Скалы каньона – это остатки древних гор, состоящие из гранита и полудрагоценных камней. Среди них можно встретить гранаты – красно-черные минералы, которые носили женщины в украшениях.

Природные богатства стали причиной возникновения нескольких карьеров вокруг каньона.

Существует легенда о киммерийской принцессе Тамирис. Девушку преследовали скифы, и она решила обратиться за помощью к потоку.

Царевна пообещала отдать свое драгоценное ожерелье в обмен на спасение. Вода согласилась и с удивительной силой подняла из-под земли огромные каменные глыбы и накрыла ее обидчиков.

Стильское городище

Располагается вдоль окрестностей сел Стильско и Дуброва Львовской области. Природную аттракцию основали в VII веке.

Есть предположение, что до 933 года поселение могло быть столицей Белой Хорватии, а позже входило в Киевскую Русь.

Во время раскопок были обнаружены пещеры, жертвенники и подземные лабиринты.

В 2001-м локацию внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Не бойтесь сойти с туристических маршрутов и открыть неизвестные уголки! Пора отвлечься от повседневных забот!

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