Три крутых пляжных комплекса Одессы. Сколько стоит отдых в комфорте и, где найти шезлонг за 100 грн

На сегодня, в Одессе открыто 11 пляжей но, не все являются общедоступными. Можно представить эту борьбу за место под солнцем на муниципальных пляжах, особенно в выходные. Комфорт дарят пляжные клубы Одессы, которые по уровню услуг и количеству развлечений могут конкурировать с известными зарубежными курортами. OBOZ.UA узнал: сколько стоит море с комфортом и инстаграмной картинкой в Одессе.

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Пляжный комплекс "Яхта"

Бассейны, ресторан, водный бар и много комфортных уютных лаундж зон. Пляжный комплекс предлагает своим гостям, как комфортабельные шезлонги у моря и бассейнов, так и возможность загорать на песочке, без дополнительных затрат. Зона бассейнов обслуживается официантами, меню и актуальные цены освещены на сайте, чтобы гости могли рассчитать весь бюджет.

Несколько детских и несколько взрослых бассейнов оснащены антискользящим покрытием и удобными заходами в воду. Вода в бассейнах морская, что позволяет получить желаемый оздоровительный эффект, без большого количества хлора. На территории есть детские новые современные детские площадки и зона батутов. Детская зона выглядит, как дино–парк. Есть и надувные доисторические великаны и огромные скульптуры динозавров.

Большое количество разнообразных удобных лежаков в виде вигвамов, плетеных кубов, диванов, инновационных овалов, просто шезлонгов дарят возможность выбрать комфорт по вкусу и размеру кошелька.

Цены на лежаки в детской зоне от 200 грн, кокон — 400 грн, кубик — 1000 грн, бунгало — 2 000 грн. Цены на лежаки во взрослой зоне от 300 грн, вигвам — 550 грн (на двоих), таблетка — 500 грн (на двоих), двуспальная кровать — 800 грн, VIP бунгало — 1 500 грн. Шезлонг в пляжной зоне — 100 грн. Средний чек по меню из двух блюд и кофе составит около 400 грн на одного человека.

Пляжный клуб "IBIZA"

Днем пляжный клуб, ночью — одна из самых популярных площадок для тусовки. "IBIZA" летом не спит — шутят одесситы. На территории расположено несколько бассейнов, ресторан, бар, детская зона, прямой доступ к морю и развлечения на воде. Душевые, уборные, камеры для хранения вещей, современные и комфортабельные укрытия обеспечивают круглосуточный комфорт.

Ибица работает, как платформа для известных украинских и зарубежных артистов. Известные диджеи, вечеринки, шоу, анимационные программы днем, гостям пляжной зоны никогда всегда интересно и весело. Цены на шезлонги в будний день и на выходных отличаются, поэтому стоит учитывать запланированный бюджет отдыха.

Шезлонг у моря 500–700 грн, место у бассейна от 800 грн, также есть комфортабельные бунгало от 2 000 до 3 500 грн. Среди развлечений популярны: водный велосипед — 200 грн, скутер — 500 грн (5 мин), каяк — 200 грн (5 мин), вейк — 400 грн, водный кит — 100 грн (за одно место). Средний чек в ресторане из двух блюд и кофе станет на 800–1000 грн.

Пляжный комплекс "Caleton"

Клуб, как и его предшественник Ибица, работает летом круглосуточно, переключаясь с дневного лаунжа на ночные изысканные вечеринки. Стиль цветов Калетона белый с телесным, что дарит дополнительное спокойствие и гармонию днем. Гости могут выбрать шезлонги, кровати, шатер, диваны или мягкий чистый песок пляжа. в любом–случае, кроме места на песке, в аренду лежанки войдет зонтик и полотенце. На пляже есть детская площадка, несколько укрытий, включая мобильные "и спасательный пункт. Посетить пляж может любой–кто, его дорожки и спуски удобны для людей в колясках, что дает возможность позиционировать эту пляжную зону, как инклюзивную.

Стоимость шезлонгов от 500 до 2 500 грн, в зависимости от размера, удобства и количества людей. Средний чек в ресторане из двух блюд и кофе составит от 600 грн, детское меню в среднем 400 — 500 грн. Коктейль в алкогольном баре в среднем от 200 грн.

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