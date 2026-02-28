Топ-20 лучших мест в мире для путешествий в 2026 году: список для каждого

Новый сезон отпусков призывает к новым впечатлениям. До сих пор путешествовать проторенными путями, где каждый турист бывалне один раз, пора искать что-то необычное, аутентичное и насыщенное культурой и событиями.

Именно такой гид ежегодно составляет BBC Travel вместе с ведущими экспертами по отдыху. В этом году они фокусировались на направлениях, где туризм помогает местным общинам, защищает природу и бережет уникальное наследие. В результате в перечень вошли 20 мест – от городков до целых стран, где ждут гостей и где ваше путешествие будет иметь реальное положительное влияние на мир.

Абу-Даби, ОАЭ

Город переживает культурный бум благодаря открытию масштабных музеев в районе Саадият, среди которых Национальный музей Заида и будущий филиал Музея Гуггенхайма. Кроме высокого искусства, на острове Яс расширяют развлекательную зону с новыми аттракционами Warner Bros. и первым в регионе Диснейлендом.

Алжир

Африканская страна постепенно открывается для мира. Власти упрощают визовый режим для популяризации своих античных сокровищ и величественных римских руин. Путешественники могут исследовать Сахару через оазис Джанет, а государство активно инвестирует в сохранение культурного наследия и поддержку традиционных ремесел.

Гебридские острова, Шотландия

На острове Льюис наконец открывают туристический центр у мегалитических камней Каланайс – мистического круга, который старше Стоунхенджа. Южнее, на островах Барра и Айлей, бушует настоящий виски-бум: здесь открываются новые дистиллерии и первый тематический отель. Это идеальное направление для тех, кто хочет совместить прогулки по диким пляжам с дегустацией дымного скотча и искренним шотландским гостеприимством.

Гимарайнш, Португалия

Город, где родилась Португалия, в 2026 году станет "Зеленой столицей Европы", отмечая четверть века в статусе наследия ЮНЕСКО. Средневековая архитектура Гимарайнша сочетается с энергией молодежного центра, а новые экологические проекты и электробусы делают город образцом устойчивого развития.

Долина Слокан, Канада

В 2026 году здесь открывают "Тропу наследия японских канадцев" – 60-километровый маршрут в память о тысячах японцев, которых во время Второй мировой войны принудительно переселили в расположенные здесь лагеря. Тропа сочетает мемориальные сады и музеи с живописными горными пейзажами, фермерскими кафе и термальными источниками. Это глубокое путешествие, позволяющее почтить стойкость людей среди дикой красоты гор Перселл и Селкирк.

Исикава, Япония

Префектура активно восстанавливается после землетрясения и призывает посетителей поддержать местных мастеров и фермеров. Туристы могут попробовать себя в традиционных ремеслах Канадзавы или поддержать производителей саке на полуострове Ното, помогая сохранить уникальные японские традиции.

Кольчагуа, Чили

Этот регион к югу от Сантьяго является центром чилийского виноделия, где роскошные поместья предлагают дегустации на фоне живописных Анд. Кроме вина, долина славится культурой ковбоев, гастрономическими заведениями и идеальными условиями для наблюдения за звездами.

Коста-Рика

Страна продолжает удивлять сочетанием дикой природы и оздоровительного туризма, расширяя заповедные зоны для защиты ягуаров и морских животных. Местные эко-отели работают на солнечной энергии, предлагая гостям баланс между приключениями в джунглях и экологически сознательным отдыхом.

Лорето, Мексика

К 30-летнему юбилею морского заповедника здесь открывают новые национальные парки в пустынных каньонах и мангровых лесах. Бывшие рыбаки теперь работают гидами-натуралистами: они водят экскурсии на каяках и помогают туристам идентифицировать синих китов во время выходов в море. Это уютный городок, где вечера проходят за совместными трапезами с местными семьями, а гости становятся частью большой истории восстановления океана.

Орегонское побережье, США

Побережье длиной почти 600 км славится своей дикой красотой: от скалистых утесов до густых хвойных лесов. Орегон – единственный штат, где весь берег по закону является открытым для публики, а в 2026 году путешествие станет еще проще благодаря новым шаттлам из Портленда и развитой сети зарядок для электрокаров. Здесь активно внедряют инклюзивные сервисы для людей на колесных креслах и поддерживают местных рыбаков, поэтому каждое путешествие помогает сохранить этот аутентичный край.

Острова Комодо, Индонезия

Национальный парк празднует 45-летие, усиливая меры по защите комодских варанов и хрупких коралловых рифов. Улучшенное авиасообщение облегчает доступ к эко-лоджам, а средства от туризма направляются на сохранение этой уникальной древней экосистемы.

Острова Кука

Это полинезийское государство предлагает аутентичный отдых, делая ставку на защиту одного из крупнейших морских парков мира. Новые авиамаршруты упрощают путь к тропическим лесам и бирюзовым лагунам, где правительство сознательно ограничивает промышленную деятельность ради природы.

Оулу, Финляндия

Город на пороге Арктики в 2026 году станет Культурной столицей Европы, предлагая насыщенную программу с арт-инсталляциями и арктической кухней. Кроме культурных событий, Оулу привлекает своей культурой посещения сауны и статусом столицы зимнего велоспорта.

Пномпень, Камбоджа

Столица Камбоджи выходит из тени благодаря открытию футуристического аэропорта и развитию экологического городского туризма с электрическими тук-туками. Здесь активно восстанавливают модернистскую архитектуру 60-х годов, а новые пешеходные зоны на набережной каждые выходные превращаются в фестивали уличной еды и живой музыки. Молодое поколение создает новую культуру города, открывая крафтовые дистиллерии и кофейни в исторических зданиях, где можно попробовать аутентичные кхмерские блюда и напитки.

Самбуру, Кения

Этот отдаленный регион на севере страны стал центром астротуризма: здесь открыли первый в Кении планетарий, где можно послушать древние легенды о звездах от гидов народности локоп и заночевать под открытым небом. В местных заповедниках можно отследить редких черных носорогов или посетить приют для слонят-сирот, которым занимается община. Это идеальное место для тех, кто ищет сафари без толп, ценит возобновляемую энергию и хочет увидеть созвездия обоих полушарий одновременно.

Санто-Доминго, Доминиканская Республика

Старейший европейский город обеих Америк готовится к столетию Центральноамериканских и Карибских игр. Для этого обновляют исторический центр XVI века, сделав его инклюзивным. Столица остается эпицентром меренге и бачаты, куда после долгого перерыва возвращаются большие музыкальные фестивали вроде Presidente. Для ценителей спокойствия теперь доступны вертолетные трансферы в Саману – бывшего пиратского убежища, который официально стал экокурортом.

Улуру, Австралия

К 40-й годовщине возвращения земель коренным владельцам открывается новый пешеходный маршрут через священные территории, ранее закрытые для публики. Это путешествие длиной 54 км, что позволяет легально заночевать в национальном парке и услышать истории народа анангу.

Уругвай

Эта небольшая страна получает 98% энергии из возобновляемых источников и считается одним из самых безопасных и прогрессивных направлений Южной Америки. Столица Монтевидео славится самым длинным в мире карнавалом и танго, а за ее пределами туристов ждут колониальные городки, пампасы с лучшими в мире стейками и лагуны с фламинго. Это место, где современные ценности сосуществуют с уютом рыбацких деревень и дикими дюнами Кабо-Полонио.

Филадельфия, США

Город будет отмечать 250-летие США грандиозной программой, включающей фестивали в каждом районе и крупные спортивные чемпионаты. Туристы смогут окунуться в историю страны, посетить интерактивные выставки и приобщиться к созданию масштабных уличных муралов.

Черногория

В 2026 году одно из самых молодых государств мира празднует свое 20-летие, предлагая путешественникам уютную альтернативу переполненным хорватским пляжам. Кроме венецианской архитектуры Которского залива, стоит заглянуть вглубь страны: в бывшую королевскую столицу Цетинье, птичий заповедник на озере Скадар и дикие горы Проклетие, где живут волки и медведи. Новые экологические маршруты, такие как "Пики Балкан", помогают поддерживать жизнь отдаленных горных общин и сохранять нетронутую природу.

