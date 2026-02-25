Четыре самые недооцененные страны Европы соединят поездом: какой будет маршрут

Балтийский регион годами оставался своеобразным "белым пятном" на железнодорожной карте Европы. Несмотря на членство в ЕС и географическую близость, Эстония, Латвия, Литва и Польша не имели удобного прямого железнодорожного сообщения.

Путешествие между столицами часто превращалось в сложную комбинацию различных видов транспорта. Масштабный инфраструктурный проект Rail Baltica наконец переходит от обещаний к реальному строительству, информирует издание Travel off Path.

Rail Baltica соединит Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

Несмотря на богатую историю, средневековые старые города и доступные цены, эти страны до сих пор остаются недооцененными туристами по сравнению с Францией, Италией или Испанией. Одной из причин была именно слабая транспортная интеграция.

Сегодня путь от Таллинна до Варшавы часто занимает более 10–12 часов с пересадками. Автобусы курсируют регулярно, но дорога между столицами Балтии может длиться 4 часа и более, что удивляет, учитывая небольшие расстояния.

Rail Baltica – это крупнейший инфраструктурный проект в истории Балтийского региона. Его главная цель – создать современную скоростную железнодорожную линию европейского стандарта (ширина колеи 1435 мм), которая соединит Балтию с Центральной Европой.

Сейчас страны Балтии частично используют колею советского образца, что затрудняет прямое сообщение с другими государствами ЕС. Новый проект позволит поездам курсировать без технических остановок и смены вагонов.

Планируется, что скорость движения будет достигать до 249 км/ч на отдельных участках.

Подтвержденные остановки первой фазы маршрута:

Таллинн;

Пярну;

Рига;

Каунас;

Вильнюс;

Белосток;

Варшава.

Таким образом, путешественники смогут проехать более 800 километров через четыре страны без пересадок.

Строительство уже продолжается. Польский участок активно модернизируется, часть работ завершена. Балтийские страны закладывают новые станции и прокладывают пути.

Ожидается, что основной север-южный коридор будет готов к 2030 году. Некоторые отрезки могут заработать раньше – в 2028–2029 годах.

Балтийский регион долго оставался недооцененным из-за сложной логистики. Однако с запуском Rail Baltica Эстония, Латвия, Литва и Польша получат новый импульс развития. Прямой скоростной маршрут от Таллинна до Варшавы может стать одним из самых интересных железнодорожных направлений Европы.

