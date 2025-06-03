'Настоящая неприятность': стюардесса назвала напиток, который сложнее всего подавать на борту самолета

У каждого из нас есть любимый напиток для полета – кому-то подавай сок, кто-то не представляет путешествия без газировки, а некоторые ждут бокал игристого еще до взлета. Но, как оказалось, есть один напиток, который для бортпроводников – настоящий кошмар.

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Одна из стюардесс, которая ведет блог под псевдонимом Джет (These Gold Wings), рассказала, что худший заказ на борту – это диетическая кола или любой другой газированный напиток из банки. И вот почему.

"В салоне самолета давление меняется, поэтому когда мы наливаем газированные напитки, они пенятся гораздо сильнее, чем на земле", – цитирует женщину Daily Mail.

"Я просто вынуждена сидеть и ждать, пока вся пена не осядет, и только потом могу долить остальное. Это занимает время и тормозит процесс обслуживания пассажиров", – добавила она.

Особенно сложно это делать на полных рейсах, когда в очереди на напитки - полсалона. К тому же, газированные напитки не лучший выбор для полета: они плохо утоляют жажду, способствуют обезвоживанию и могут вызвать вздутие живота из-за изменения давления.

Лучший вариант, по словам Джет, обычная вода. Она помогает поддерживать водный баланс в сухом воздухе салона и не создает лишних хлопот экипажу.

Ранее писал, что поиск дешевых авиабилетов - популярная тема среди путешественников. Многие туристы убеждены, что знают, когда именно можно дешевле всего улететь: "вторник", "чем раньше, тем лучше" или "искать в режиме инкогнито". Но действительно ли это работает?

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