Стюардесса раскрыла истинную причину, почему экипаж здоровается с пассажирами во время посадки: есть скрытый мотив

Во время путешествий на самолете туристы восхищаются доброжелательностью экипажа. Всем известные фразы "доброго утра" и "добро пожаловать на борт" раздаются не только из вежливости персонала.

Стюардесса Рания из Австрии поделилась настоящими причинами такого поведения в своем TikTok-ролике. В настоящее время видео собрало более 6 миллионов просмотров.

Оказывается, бортпроводники общаются с пассажирами, чтобы оценить их общее состояние. "Стюардесса здоровается с вами не только из вежливости, но и для того, чтобы проверить, не слишком ли вы пьяны или больны, чтобы летать", – рассказала Рания.

В подписи к ролику девушка отметила, что экипаж также обращает внимание на пассажиров, которые могли бы физически помочь в случае чрезвычайной ситуации.

Другая стюардесса, Кэт Камалани, подтвердила информацию коллеги. "Когда вы находитесь в самолете и видите улыбающиеся лица бортпроводников, это значит, что мы осматриваем вас. Важно найти представителей полиции, военнослужащих, пожарных, врачей и медсестер, которые смогут оказать первую помощь в случае чрезвычайной ситуации". Она посоветовала всем пассажирам, имеющим перечисленные квалификации, сообщать об этом экипаж.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о местах в самолете, которые советуют избегать стюардесс.

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