Станут открытием для любого туриста: 5 действительно недооцененных городов в Европе

Если вы мечтаете о сказочных замках, как в кино, и атмосфере уютных древних городов, вам не обязательно отправляться в самые популярные места Европы. Ведь развитие туризма сделало их слишком шумными – ежегодно в такие города, как Париж или Венеция приезжают десятки миллионов туристов.

Видео дня

Тем, кто ищет аутентичных впечатлений без толп, издание Travel off Path посоветовало пять действительно недооцененных европейских городов. Они предлагают своим гостям культурные сокровища и невероятные пейзажи. Запланируйте поездку в эти невероятные локации на 2026 год.

Тренчин, Словакия

Тренчин — это маленький и весьма аутентичный европейский город, который, кажется, все еще застрял в романтической эпохе рыцарских сказок и средневекового колорита. Его старинная центральная часть напоминает декорацию к настоящей сказке. А на скале над городом возвышается величественный Тренчинский замок, который украшают крепкие башни, красивые внутренние дворики и скрытые проходы.

Город был назван Европейской столицей культуры на 2026 год. Следовательно, от него стоит ждать богатой программы мероприятий и множества интересных проектов, которые будут привлекать сюда туристов.

Кемпер, Франция

Один из главных культурных центров Бретани, кельтского сердца Франции, Кемпер — это очаровательный город, окруженный средневековыми стенами, над которым возвышается собор Сен-Корентен. Говорят, он даже соперничает красотой с парижским Нотр-Дамом. Здание украшено двумя шпилями и характерным "изогнутым" нефом, а вокруг величественного храма извивается лабиринт атмосферных улочек с многочисленными фахверковыми домами.

Кемпер стоит посетить гурманам. На берегу реки Одет здесь раскинулся спокойный район Локмария, известный своими бистро и ресторанами, где подают самые вкусные в мире крепы. Попробуйте также бретонские галеты с различными начинками из самых свежих ингредиентов.

Нафплион, Греция

Яркий портовый город Нафплион на Пелопоннесе когда-то был столицей Греции, прежде чем Афины переняли эту роль. И это сказалось на его культурном богатстве. Нафплион может похвастаться большими площадями, оживленными торговыми улицами, монументальными православными церквями и впечатляющими укреплениями венецианской эпохи.

Любителям истории не стоит обходить Акронавплию – древнюю крепость, смотровая площадка которой достигает высоты 85 метров над городской застройкой. Посетите также замок Бурдзи, построенный в XV веке на островке возле гавани Нафплиона.

Тронхейм, Норвегия

Обычно туристы отправляются на городские каникулы в норвежские Осло и Берген. Но в 2026 году лучше выбрать Тронхейм. Его собор Нидас, история которого насчитывает более 1000 лет, является самой северной средневековой церковью в мире, и, вероятно, самым красивым готическим зданием Норвегии. Он находится в сердце старинного района Баккландет.

На берегу реки Нидельва вы найдёте множество очаровательных кафе, где подают ароматный горячий шоколад и пухлые, словно облака, булочки с корицей. Если вы в настроении для чего-то немного необычного, зайдите в Rockheim, интерактивный музей поп- и рок-музыки, который понравится гостям всех возрастов.

Вик, Испания

Десятки миллионов туристов ежегодно едут в Барселону, обходя вниманием другие прелести провинции Каталония. И среди них, идеально сохранившуюся средневековую жемчужину – старинный город Вик. А это буквально музей готической архитектуры под открытым небом.

Основные достопримечательности включают площадь Майор, окруженную историческими зданиями и тапас-барами, Римский храм Вика, датируемый II веком, и Епископский музей (MEV), один из лучших в Испании с невероятной коллекцией романского и готического искусства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда в Европе лучше ехать этой зимой за духом Рождества.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.