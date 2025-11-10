Не Прага и Вена: туристам посоветовали город с настоящим духом Рождества

Сезон рождественских ярмарок вот-вот начнется, и путешественники уже планируют праздничные выходные. Берлин, Вена, Прага и Будапешт давно стали классикой зимнего туризма, однако в этом году на карте появляется новый фаворит – Таллинн.

В столице Эстонии Рождество чувствуется по-настоящему: аутентично, искренне и без чрезмерного блеска. И главное – без заоблачных цен. Детали рассказало издание Daily Mail.

Главной жемчужиной праздничного сезона в Таллинне стала выставка Gingerbread Mania, которая продлится с 29 ноября по 7 января. Более ста художников: архитекторы, дизайнеры, художники создают невероятные скульптуры, целиком сделанные из пряников.

Посетители могут увидеть съедобные замки, мосты, здания и даже целые сцены из жизни, а затем насладиться ароматным имбирным печеньем в кафе прямо на территории выставки.

С 21 ноября по 28 декабря главная площадь Таллинна превращается в настоящую рождественскую открытку.

Именно здесь стоит историческая елка, которую, по легенде, впервые установили еще в 1441 году. Ее считают первым публичным рождественским деревом в Европе.

По преданию, члены купеческой гильдии танцевали вокруг нее, а затем сжигали как символ очищения и рождения нового года. Таллинн даже имеет давнее соперничество с Ригой, ведь Латвия тоже претендует на этот титул, ссылаясь на свою елку 1510 года. Однако независимо от спора, сегодня это – сердце городского праздника, вокруг которого разворачивается ярмарка с ремесленными магазинами, традиционной едой и музыкой.

На рождественском рынке можно попробовать классические эстонские блюда: verivorst (кровяную колбасу), sült (холодец из свинины) и hapukapsas (квашеную капусту). Их подают с горячим глинтвейном, пряными булочками и десертами с корицей.

Средняя цена порции на ярмарке – около 12 евро, а бокал ароматного вина стоит от 3 евро.

В отличие от переполненных и дорогих европейских локаций, Таллинн предлагает настоящий рождественский покой.

Праздничная программа включает концерты, уличные выступления, катание на санях с хаски и зимние экскурсии по старому городу.

Поездка на выходные в Таллинн обходится в несколько раз дешевле, чем аналогичный тур в Вену или Копенгаген, говорят эксперты. В мире, где большие ярмарки часто теряют свой шарм из-за толп и коммерции, эстонская столица остается "островком" аутентичности и спокойствия.

