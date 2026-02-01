Солнечный рай: туристам посоветовали малоизвестные британские острова

Оказывается, настоящий солнечный островной рай находится недалеко от Великобритании – всего в нескольких часах пути от материка. Речь идет об островах Силли, которые входят в состав Соединенного Королевства, но больше напоминают средиземноморский курорт.

Они малоизвестны широкой публике, однако впечатляют мягким климатом, светлыми пляжами и кристально чистой водой. Именно поэтому туристам советуют обратить внимание на это направление как на альтернативу популярным курортам.

Острова Силли состоят из пяти основных островов и расположены недалеко от Корнуолла. Здесь значительно более теплый климат, благодаря чему прибрежные цветы цветут гораздо дольше, чем на материке.

Добраться до архипелага из Лондона можно менее чем за два часа. Светлый песок, прозрачная вода и спокойная атмосфера делают это место настоящим курортным исключением для Англии.

Общая численность населения всех островов составляет около 2300 человек. Большинство жителей проживает на острове Сент-Мери, однако небольшие сообщества есть также на Треско, Сент-Мартинс, Сент-Агнес и Брайере. Благодаря регулярному лодочному сообщению между островами туристы могут легко посетить несколько локаций за один день. Это создает ощущение полной свободы передвижения и отсутствия туристических толп.

Острова идеально подходят для спокойного пляжного отдыха: купания, пикников и прогулок вдоль побережья. Любителям приключений стоит посетить Сент-Мартинс, известный популяцией серых тюленей – здесь можно заняться снорклингом и понаблюдать за ними в естественной среде. В прибрежных водах также видны затонувшие корабли, что придает месту особую атмосферу.

На острове Треско расположен знаменитый Abbey Garden – бывший монастырский сад, превращенный в ботаническую жемчужину с тысячами растений со всего мира. На Сент-Мартинс работает виноградник, где можно продегустировать местное вино, наслаждаясь видами скалистых берегов. Сент-Мери предлагает еще одно необычное развлечение – конные прогулки вдоль побережья под руководством инструкторов.

Для любителей активного туризма доступны прогулки на доске, виндсерфинг, каякинг и парусный спорт. Также популярны морские экскурсии для наблюдения за морскими птицами и дикой природой. Острова Силли сочетают тишину, природу и активный отдых, которые редко встречаются в одном месте.

