Санторини уже не в тренде: названа райская альтернатива в Европе

Санторини годами считался одной из самых привлекательных туристических локаций Европы. Его белоснежные домики на скалах, синие купола церквей и невероятные закаты стали визитной карточкой греческого туризма.

Но в последнее время эта "жемчужина Эгейского моря" все чаще разочаровывает гостей – в высокий сезон здесь негде ступить от толп, а цены на отели и рестораны бьют все рекорды. Впрочем, путешественники уже нашли альтернативу, которая способна подарить те же эмоции, только спокойнее и дешевле. Детали рассказало издание Express.

Почему именно Апулия

Апулия – солнечный регион на юге страны, известный своими побережьями, виноградниками и аутентичными городками.

Туристический эксперт Стивен Пурдгам объяснил: "На "пятке" Италии Апулия остается менее посещаемой, чем Амальфийское побережье или Сардиния, но она не менее впечатляет. Вдоль Ионического побережья открываются виды на бирюзовое море, сосновые леса и заповедные уголки природы".

Здесь расположен один из крупнейших национальных парков страны, а рядом – античные руины, барочные храмы и маленькие итальянские деревни, где время будто остановилось. Туристы найдут и отголоски истории, и современный комфорт, и неповторимую средиземноморскую кухню.

Что стоит увидеть

Альберобелло – сказочный городок с каменными домиками-трулли, вошедшими в список наследия ЮНЕСКО.

Бари – оживленный порт и сердце региона, где стоит попробовать свежие морепродукты.

Полиньяно-а-Маре – романтическое побережье с уютными пляжами среди известняковых скал.

Кастеллана-Гротте – величественные пещеры, которые восхищают своими подземными залами.

Заповедник Sentiero Airone – дом розовых фламинго, что станет настоящим открытием для семей с детьми.

Кухня и вино

Апулия известна своими виноградниками и гастрономией. Здесь подают уникальные региональные блюда – от пасты орекьетте с соусом до свежих морских деликатесов. А местное вино считают одним из лучших в Италии.

Если же сердце все равно тянет в Элладу, эксперты советуют обратить внимание на Тасос – уютный остров, который называют самым доступным среди греческих направлений.

