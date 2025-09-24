Куда поехать в октябре: назван комфортный европейский город

Осенью мы подсознательно ищем уюта, даже если отправляемся в теплые края. Именно поэтому у многих туристов, которые выбирают путешествия в осенние месяцы, возникает желание отправиться не в большие и шумные города, а выбрать для себя что-то более оригинальное, а потому менее нагруженное.

Видео дня

И такой город можно найти даже в Италии, пишет издание Express. Он менее известен, чем Венеция или Флоренция и при этом даже древнее, чем Рим. Да, это может показаться невероятным, но Матера непрерывно заселена людьми еще с доисторических времен.

Этот древний город расположен в южной части провинции Базиликата и славится своим уникальным пещерным районом Сасси. Первые люди нашли здесь приют более 9 000 лет назад. Их привлекал мягкий средиземноморский климат и скалы с пещерами, где можно было прятаться от непогоды и хищников. Впоследствии они начали создавать искусственные углубления в скалах и, верьте или нет, но эти пещеры и сейчас выполняют функцию жилья, а в некоторых могут останавливаться туристы. Отдельные пещеры также оборудовали под рестораны и кафе.

Октябрь – идеальное время для посещения этого итальянского города. Средняя температура в Матере в середине осени составляет 23 °C, а иногда может подниматься даже до вполне летних 27 °C. При этом количество гостей после окончания высокого сезона резко падает, поэтому здесь можно уединиться с комфортом.

При всей своей уникальности Матера остаётся малоизвестным среди туристов итальянским городом. Дело в том, что ее долго считали городом бедняков. Еще до 1950-х годов в здешних пещерах жили сотни бедных семей. Нищета и малярия, которые царили здесь, стали национальным позором, что побудило власти распорядиться о переселении пещерных жителей в современное жилье на расположенном выше плато. Целых 30 лет понадобилось на то, чтобы превратить позорный район в уникальный исторический памятник. А уже в 1993 году город был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как "самый выдающийся и самый нетронутый образец пещерного поселения в Средиземноморском регионе, идеально адаптированный к своему рельефу и экосистеме".

Живописная Матера также служит невероятной декорацией для кино. Здесь снимали начальные сцены 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" и отдельные фрагменты ленты Мела Гибсона "Страсти Христовы". Пещерный район Сасси сейчас – главная туристическая достопримечательность этого южноитальянского города. Ознакомиться с его историей можно в музее Casa Noha. Также стоит посетить городской собор, возведенный еще в XIII веке. От него открывается панорамный вид на город. Парк Мурджия Матерана порадует любителей пеших прогулок, а отели в пещерах позволят туристам ближе познакомиться с уникальной архитектурой Матеры.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие карпатские курорты стоит выбрать для отдыха осенью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.