Самый большой город Киевщины: что интересного посмотреть в Белой Церкви

В 80 километрах от столицы, на берегу реки Рось, раскинулся культурный и образовательный центр Киевской области. Первые упоминания о поселении на этом месте датируются 1032 годом. Тогда на южных границах Руси князь Ярослав Мудрый построил фортификационные укрепления. До средины XIII века населенный пункт величали как Юрьев. Но после прихода литовцев это название ушло в небытие. В это время появилось современное название – Белая Церковь.

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Сам городок невелик, по сравнению с другими региональными центрами Украины. Зато самый большой в Киевской области. И туристических достопримечательностей здесь хватает. Рассказываем, какие локации следует посетить.

Дендропарк Александрия

Это настоящий конкурент уманской Софиевки. У них даже история создания похожая. Природный комплекс символизирует чистую любовь Франтишка Браницкого к его жене Александре. Коронованный гетман настолько обожал свою женщину, что решил увековечить свою любовь к ней. Так на свет появился этот красавец.

На его территории размещено 25 водоемов. Здесь растет более 2500 видов растений, собранных из разных уголков планеты: Южной Америки, Европы и Азии. Среди них можно увидеть тюльпановое дерево, красный дуб, японский рододендрон, магнолию Кобус и другие. Конечно же, зимой здесь невозможно в полной мере насладиться всей красотой и налюбоваться буйством зеленых красок.

Однако здесь хорошо даже в холодный период, ведь дендропарк украшен интересной архитектурой и скульптурами. Поговаривают, что здесь похоронен князь Потёмкин-Таврический. По легенде его могила располагается под Ротондой.

Краеведческий музей

1924 Степан Дроздов-Мишневский основал галерею, где первыми экспонатами стали вещи самого краеведа. Через 50 лет выставочный зал переместили в другое здание, построенное в стиле конструктивизма. С этого времени здесь и находится Краеведческий музей.

Коллекция поделена на девять экспозиций. Здесь можно ознакомиться с историей основания Белой Церкви, событиями польско-литовской эпохи и казачества, узнать, как развивался город во время советского правления, как жил в период Второй мировой войны и как он расцвел после обретения Украиной независимости.

Среди экспонатов можно увидеть древнерусские женские украшения, флаг казацкой сотни Белоцерковского полка, скифский меч акинак, черняховский светильник с изображением лица человека. Здесь же хранятся уникальные иконы, картины, монеты, оружие, скульптуры и т.д. Так что зайти сюда точно стоит.

Костёл Иоанна Крестителя

Польский шляхтич Браницкий – хороший пример руководителя и мецената. При его правлении состоялся культурный бум и расцвет города. По приказу Франциска Ксаверия построили множество сооружений, сохранившихся и до наших дней.

Одним из его творений стал храм, построенный на Замковой горе. Церковь выполнена в стиле классицизма и имеет выразительные колонны, характерные для архитектуры Древней Греции. Поговаривают, что ее строительством занимался сам Доменико Ботани. Но официально это не подтверждено.

Молитвенный дом долгое время был религиозным центром для всех христиан города. Но с приходом советской власти его закрыли. Когда началась Вторая мировая война, в костел снова стали пускать всех желающих. Но после завершения боевых действий собор снова перестал функционировать.

Кстати, сейчас здесь с радостью принимают верующих и иногда проводят концерты органной музыки.

Зимний дворец Браницких

В этом комплексе семья польского шляхтича Браницкого любила проводить зимы. А в летнее время предпочитали загородный коттедж, который располагался на территории дендропарка "Александрия". К сожалению, последняя резиденция не сохранилась до наших дней. Зато первая до сих пор стоит, хоть ее и пришлось реконструировать.

Это двухэтажное здание выполнено в стиле классицизма. Главный его фасад украшен портиком ионического ордера. Окна прямоугольные, под домом остался большой подвал. Планировка сооружения была кардинально переработана, ведь при правлении коммунистов сооружение пережило не лучшие времена. Тогда здесь разместили райком партии, а затем госпиталь. В настоящее время интерьер восстановлен, здесь функционирует школа искусств имени Юрия Павленко.

Торговые ряды (БРУМ)

И снова строительство не обошлось без Ксаверия Браницкого. За пять лет создали гигантское помещение, где впоследствии горожане продавали разнообразные продукты. Интересно, что даже в наши дни его используют по назначению. Сейчас здесь можно приобрести вкусности и посетить уютное кафе. Среди других построек Белой Церкви эта сохранилась лучше всего.

Кстати, БРУМ расшифровывается как "Браницкий универсальный магазин". Была еще советская версия, но она не блистает оригинальностью.

Маленькие украинские города заслуживают вашего внимания. И Белая Церковь – не исключение. По возможности загляните сюда.

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