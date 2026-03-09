Самые стрессовые города мира: отдых там станет ужасом

Путешествия обычно ассоциируются с отдыхом и новыми впечатлениями, однако некоторые города могут вызвать совсем другие эмоции. Из-за перенаселенности, пробок, высокого уровня преступности и неблагоприятных климатических условий пребывание в них часто становится изнурительным.

Видео дня

Аналитики провели исследование, чтобы определить мегаполисы, где уровень ежедневного стресса является одним из самых высоких в мире. Результаты показали, что даже популярные туристические направления могут быть сложными для комфортного путешествия, пишет DailyMail.

Эксперты компании SCSChauffeur проанализировали крупные города по нескольким показателям – уровнем преступности, загрязнением воздуха, дорожными пробками и климатическими условиями. На основе этих факторов был сформирован общий индекс городского стресса. Именно он позволил определить десять городов, где атмосфера наиболее напряженная.

Рейтинг самых стрессовых городов мира:

Кейптаун Дели Йоханнесбург Цюрих Сан-Паулу Джакарта Куала-Лумпур Мехико Афины Неаполь

Кейптаун – город с самым высоким уровнем стресса город с самым высоким уровнем стресса

Первое место в рейтинге занял Кейптаун в Южной Африке. Несмотря на живописные пляжи и виды на Столовую гору, город имеет серьезные проблемы с безопасностью.

Здесь фиксируется высокий уровень преступности, значительные пробки – около 36%, а также высокая влажность. Именно сочетание этих факторов создает напряженную атмосферу как для жителей, так и для туристов.

Загрязнение и безопасность: проблемы Дели и Йоханнесбурга

Второе место занял Дели, где главным источником стресса является экстремальное загрязнение воздуха. По данным исследований, это один из самых загрязненных городов мира, что часто вызывает дискомфорт у посетителей.

Йоханнесбург, который оказался на третьем месте, имеет один из самых высоких показателей преступности среди крупных городов. Здесь часто фиксируются угоны автомобилей, кражи и другие правонарушения, особенно в центральных районах.

Мегаполисы с транспортным хаосом

Среди городов, которые создают наибольший стресс из-за дорожного движения и перенаселенности, оказались Сан-Паулу, Джакарта и Мехико. В этих мегаполисах пробки могут достигать более 40–50%, что значительно затрудняет передвижение по городу.

Кроме того, высокий уровень влажности, загрязнение воздуха и огромные масштабы городов делают повседневную жизнь и путешествия здесь довольно сложными.

Европейские туристические центры

В рейтинг неожиданно попали и популярные европейские направления – Цюрих, Афины и Неаполь. Хотя эти города привлекают миллионы туристов, они также сталкиваются с проблемами перегруженности, пробок и высокой стоимости жизни.

Специалисты отмечают, что стресс в городах обычно возникает из-за сочетания нескольких факторов. Это может быть не только преступность или транспортные проблемы, но и общее ощущение потери контроля над повседневной жизнью в мегаполисе. Именно поэтому даже самые красивые туристические места иногда могут оказаться не такими комфортными, как ожидают путешественники.

OBOZ.UA ранее писал о городе, который путешественник считает лучшим направлением среди 100 посещенных им.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.