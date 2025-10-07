Статуя "Смерть" и музей Н. Левицкого. Диковинка, которую можно увидеть, путешествуя по реке Рось

Река Рось несет свой поток, как огромная змея, огибая тяжелые преграды и создавая уютные заводи. Сплавляясь по реке, можно встретить уникальные и интересные достопримечательности, которые ждут времена своей популярности, а некоторые, и на открытие. Если вы любите загадки, метафорические послания или малоизвестные места, этот список удивительных находок на пути реки Рось для вас от OBOZ.UA.

Заказник Зеленые Криницы — поселок Ордынцы, Винницкая область

Именно здесь берет свое начало река Рось, а также, начинаются наши интересные путешествия. Уютная и облагороженная местность заказника подойдет для пикников, осенних прогулок с фотокамерой и терапевтического времяпрепровождения посреди живописной природы. Туристы советуют посещать локацию в будний день, чтобы вволю насладиться уединением и тишиной. Площадь заказника 26 га, прогуливаясь по территории вы найдете беседки, лавочки, пейзажные мостики через воду и несколько старых объектов, которые когда–то были центром фестивалей и массовых праздников. Сейчас локация получает свое второе рождение, благодаря стараниям местных властей, об этом свидетельствуют чистые лесные поляны и тропы, восстановленные места отдыха и недавние отзывы путешественников.

Дворец Тышкевичей в Спичинцах

Если вам нравится французский неоренессанс, этот памятник архитектуры демонстрирует стиль со всем изяществом. Пройдя времена владения Собанских, а позже Тышкевичей, дворец праздновал свой расцвет именно во времена последних властителей.

После Второй Мировой изысканное здание с лепниной и элитными интерьерами было превращено в школу, но именно это, по словам директора Руслана Чередника, помогло сохранить памятник от упадка и разрушения.

Дворец окружен липовым парком и елями, ранней осенью здесь особенно колоритно и по–доброму мистично.

Танк–памятник танковой бригаде Катукова в Погребище

Последние отзывы о памятнике датируются 2023 годом. Туристы описывают хорошее состояние снаружи и интересное обустройство танка изнутри.

Туристический подвесной мост возле Майского

По такому мосту можно и не рискнуть перейти, так как его деревянный настил уже в очень плохом состоянии, хотя к воде очень близко. Более привлекательно переход выглядит летом, или поздней весной. Травневский подвесной мост входит в список туристических достопримечательностей Украины.

Преображенский храм в Кошеве

Входя за границу Киевской области, река Рось огибает поселок Кошев, где сохранился деревянный Преображенский храм. Его доски свежо окрашены в глубокий зеленый цвет, а белые арочные окна смягчают ровные линии кровли. На горе виднеется небольшая колокольня с серебряной шарообразной крышей и православным крестом.

Статуя "Смерть" в Яблоновке, Киевской области

Ее фото были опубликованы удивленными туристами совсем недавно, в руках каменный силуэт держит сухие цветы, от которых становится немного жутковато. Каменный немой памятник встречает туристов у самой дороги, как будто напоминая о смысле и цикличности жизни. Отзывы путешественников об этом памятнике самые лучшие, то ли из–за неожиданности, то ли из–за идеи вызывающей бурю эмоций.

Смотровая площадка возле Михайловки

Терапевтическая локация, где открываются великолепные пейзажные картины, живописные повороты реки Рось и сосновые поляны, где осенью стоит сырой грибной аромат.

Водяная мельница Бранец в поселке Щербаки

Огромное каменное сооружение в довольно неопрятном состоянии, однако, его стены и ландшафт вокруг выглядят сказочно зимой, ранней осенью и в период цветения весенних цветов. Река здесь разливается в большую заводь, в которую ныряют на Крещение или наслаждаются летом. Локация напоминает крепость.

Палиева гора и парк Александрия в Белой Церкви

Если об Александрийском дендропарке не слышал только ленивый, то на Палиевой горе был далеко не каждый. Подняться можно по удобным лестницам и тропинкам, чтобы увидеть исторические памятники, пушки, встроенные в камни и панораму воды и земли, которая вдохновляет.

Парк River Ros возле Остров

Хорошее место для велопрогулок, золотого осеннего портфолио, семейного отдыха с пикником и уютного романтического свидания на свежем воздухе.

Усадьба Марко Вовчок в Хохитве

К сожалению, руины, которыми стала усадьба, уже не слишком интересны туристам, однако, местность вокруг имеет волшебную пейзажную привлекательность. Если хотите посетить усадьбу–музей известной украинской писательницы, можно отправиться в Богуслав.

Спасо–Вознесенский Храм и литературно–мемориальный музей Н. Левицкого в поселке Стеблив

Невероятной красоты Храм имеет еще и очень опрятный ландшафтный парк. Здесь приятно прогуляться по выходным, посидеть на берегу реки, покататься на лодке, или перейти на другой берег по подвесному деревянному мосту.

Туристы советуют посещать музей, взяв экскурсию, чтобы добавить к атмосферности и колоритности новые знания о корифее украинской литературы, расширив свой кругозор.

Имение Лопухиных–Демидовых в Корсунь–Шевченковский, Черкасской области

Дворец в отличном состоянии, работает, как музей. Хорошим дополнением станет пейзажный парк с фонтанами, мостами и уютными аллеями. Стоит планировать не менее 3 часов на обход имения и прогулка. Это отличная локация для интересного выходного с семьей, где будут и впечатления, и знания, и развлечения.

