Отдых в Шептицком: развлечения, достопримечательности, курортные комплексы

Когда–то Червоноград, а сейчас Шептицкий – это не единственные изменения в историческом городе Львовской области. За последние 5–6 лет его улочки наполнились современными кафе, пекарнями, кинотеатрами, торговыми центрами и возможностью всесезонного отдыха. В городе есть парки, скверы, зоны с детскими аттракционами и уютные террасы кафе, которые дарят возможность вкусно перекусить за приятную цену.

На первый взгляд, архитектура города может показаться немного "застенчивой" и это только для тех, кто не умеет заглядывать внутрь и ценить наследие. Сегодня о самых привлекательных локациях в Шептицком, включая бассейновый комплекс, который дарит ощущение оздоровительного курорта.

Дворец Потоцких

Исторический памятник работает сегодня, как музей и способен перенести на несколько веков назад. Разнообразные залы полны артефактами и экспонатами начиная с XVI века. Гулять дворцом и окружающей территорией настоящее эстетическое удовольствие, которое расширяет кругозор, позволяет узнать интересные факты из истории Украины и традиции древних веков.

Историко–краеведческий музей

Привлекательной изюминкой является то, что музей расположен в здании Ратуши XVII века. За последние годы выставочные залы значительно пополнились и стали современными, это позволяет получить содержательный экскурс и узнать много нового.

Василианский монастырь

Это целый духовный комплекс, которому сегодня насчитывается почти 300 лет. Его жемчужиной является церковь св. Юрия, хорошо отреставрированная и до сих пор действующая, как греко–католический храм. Памятник прекрасно восстановлен снаружи и изнутри, в ее стенах хранятся духовные артефакты, которые являются важной частью развития Украины.

Город Шептицкий является отличной бюджетной остановкой, с которой удобно отправляются экскурсионные маршруты в.:

м. Сокаль – церковь св. Архистратига Михаила (уникальное внутреннее убранство);

с. Тартаков – дворец Лянцкоронских (для изучения истории Потоцких);

с. Варяж – костел св.Марка (пейзажное место на берегу озера с древней историей);

м. Белз – Арианская башня (внутри действует музей мироточащей иконы Девы Марии), комплекс монастыря Доминиканцев (руины и сохранена колокольня и келейный комплекс с часовой башней), комплекс монастыря Доминиканок (прекрасно сохранившееся архитектурное уникальное сооружение с барочным фасадом и лекарствами святых).

м. Львов – площадь Рынок, Ратуша, Доминиканский собор, Оперный театр, Высокий замок и множество аттракции для прогулки на целый день или выходные.

ТЦ Майдан

Двухэтажный, современный торговый центр в Шептицком "Майдан" обеспечивает досуг взрослым и детям. На первом этаже можно посетить детскую игровую зону, современный кинотеатр, магазины одежды и товары для дома. На втором бутиковая галерея, большую часть которой занимает Jysk, магазины техники и Сильпо. Сразу возле ТЦ построена большая современная детская площадка, которой малыши радуются, как парку развлечений.

Курортный комплекс "Акула Мама"

Ультрасовременный бассейновой комплекс работает летом без выходных. Оплачивая полный билет, вы получите доступ ко всей территории комплекса и шезлонг с зонтом. Большой взрослый бассейн, зона джакузи с подогревом, термальный бассейн и детская водная зона с горками – обеспечивают местом всех желающих и становятся центром развлечений, фотосессий, загара и восстановления. Зона пляжного волейбола и большое футбольное поле, покрытое искусственной травой дарят возможность активного досуга, а гастро–сцены предлагают гостям вкусную еду и прохладительные напитки. Танцевальные мастер–классы, анимационные программы, розыгрыши – ваш день в "Акула Мама" будет наполнен дополнительными развлечениями.

Вы можете приобрести 10 утренних посещений с 7.00 до 10.00 за 1 200 грн, или оплатить эти три часа отдельно за 150 грн. Вечернее время с 17.00 до 20.00 стоит 400 грн в будни и выходные, а удовольствие на целый день 600 грн и 700 грн в выходные.

Жилье в Шептицком

Отелей в городе немного, однако каждый из них имеет свою уникальную изюминку. Гостинично–ресторанный комплекс "Шато" предлагает современный отдых с барбекю зоной, бассейном, кальянной, массажами и другими развлечениями, от 1 500 грн за номер в сутки. Он является ближайшим к бассейновому комплексу "Акула Мама" и имеет современные красивые номера. Отель "Комфорт" со средним обустройством номеров стоит от 900 грн за сутки. Множество частных предложений посуточной аренды в Шептицком выставляют диапазон цен 500 – 700 грн в сутки за апартаменты.

