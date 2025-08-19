УкраїнськаУКР
Отдых в Шептицком: развлечения, достопримечательности, курортные комплексы

Что посмотреть в Шептицком

Когда–то Червоноград, а сейчас Шептицкий – это не единственные изменения в историческом городе Львовской области. За последние 5–6 лет его улочки наполнились современными кафе, пекарнями, кинотеатрами, торговыми центрами и возможностью всесезонного отдыха. В городе есть парки, скверы, зоны с детскими аттракционами и уютные террасы кафе, которые дарят возможность вкусно перекусить за приятную цену.

На первый взгляд, архитектура города может показаться немного "застенчивой" и это только для тех, кто не умеет заглядывать внутрь и ценить наследие. Сегодня о самых привлекательных локациях в Шептицком, включая бассейновый комплекс, который дарит ощущение оздоровительного курорта.

Дворец Потоцких в Шептицком

Дворец Потоцких

Исторический памятник работает сегодня, как музей и способен перенести на несколько веков назад. Разнообразные залы полны артефактами и экспонатами начиная с XVI века. Гулять дворцом и окружающей территорией настоящее эстетическое удовольствие, которое расширяет кругозор, позволяет узнать интересные факты из истории Украины и традиции древних веков.

Интересные места в городе Шептицкий

Историко–краеведческий музей

Привлекательной изюминкой является то, что музей расположен в здании Ратуши XVII века. За последние годы выставочные залы значительно пополнились и стали современными, это позволяет получить содержательный экскурс и узнать много нового.

Церкви и храмы в городе Шептицкий

Василианский монастырь

Это целый духовный комплекс, которому сегодня насчитывается почти 300 лет. Его жемчужиной является церковь св. Юрия, хорошо отреставрированная и до сих пор действующая, как греко–католический храм. Памятник прекрасно восстановлен снаружи и изнутри, в ее стенах хранятся духовные артефакты, которые являются важной частью развития Украины.

что посмотреть рядом с Шептицким

Смотреть рядом

Город Шептицкий является отличной бюджетной остановкой, с которой удобно отправляются экскурсионные маршруты в.:

  • м. Сокаль – церковь св. Архистратига Михаила (уникальное внутреннее убранство);
  • с. Тартаков – дворец Лянцкоронских (для изучения истории Потоцких);
  • с. Варяж – костел св.Марка (пейзажное место на берегу озера с древней историей);
  • м. Белз – Арианская башня (внутри действует музей мироточащей иконы Девы Марии), комплекс монастыря Доминиканцев (руины и сохранена колокольня и келейный комплекс с часовой башней), комплекс монастыря Доминиканок (прекрасно сохранившееся архитектурное уникальное сооружение с барочным фасадом и лекарствами святых).
  • м. Львов – площадь Рынок, Ратуша, Доминиканский собор, Оперный театр, Высокий замок и множество аттракции для прогулки на целый день или выходные.

ТЦ Майдан

Двухэтажный, современный торговый центр в Шептицком "Майдан" обеспечивает досуг взрослым и детям. На первом этаже можно посетить детскую игровую зону, современный кинотеатр, магазины одежды и товары для дома. На втором бутиковая галерея, большую часть которой занимает Jysk, магазины техники и Сильпо. Сразу возле ТЦ построена большая современная детская площадка, которой малыши радуются, как парку развлечений.

Комплекс с бассейнами в Шептицком

Курортный комплекс "Акула Мама"

Ультрасовременный бассейновой комплекс работает летом без выходных. Оплачивая полный билет, вы получите доступ ко всей территории комплекса и шезлонг с зонтом. Большой взрослый бассейн, зона джакузи с подогревом, термальный бассейн и детская водная зона с горками – обеспечивают местом всех желающих и становятся центром развлечений, фотосессий, загара и восстановления. Зона пляжного волейбола и большое футбольное поле, покрытое искусственной травой дарят возможность активного досуга, а гастро–сцены предлагают гостям вкусную еду и прохладительные напитки. Танцевальные мастер–классы, анимационные программы, розыгрыши – ваш день в "Акула Мама" будет наполнен дополнительными развлечениями.

Вы можете приобрести 10 утренних посещений с 7.00 до 10.00 за 1 200 грн, или оплатить эти три часа отдельно за 150 грн. Вечернее время с 17.00 до 20.00 стоит 400 грн в будни и выходные, а удовольствие на целый день 600 грн и 700 грн в выходные.

Жилье в Шептицком – гостиницы

Жилье в Шептицком

Отелей в городе немного, однако каждый из них имеет свою уникальную изюминку. Гостинично–ресторанный комплекс "Шато" предлагает современный отдых с барбекю зоной, бассейном, кальянной, массажами и другими развлечениями, от 1 500 грн за номер в сутки. Он является ближайшим к бассейновому комплексу "Акула Мама" и имеет современные красивые номера. Отель "Комфорт" со средним обустройством номеров стоит от 900 грн за сутки. Множество частных предложений посуточной аренды в Шептицком выставляют диапазон цен 500 – 700 грн в сутки за апартаменты.

