Взгляните на Киев и окрестности с неожиданной высоты: варианты путешествий на выходные

Киев окутан в холмы и небольшие горы, хотя, не покидая города, в это трудно поверить. Сегодня открываем вам места вокруг столицы, которые могут стать крутыми идеями для активных или романтических осенних выходных.

Планерная горка

Одна из лучших панорамных площадок возле Киева. Если ехать по Обуховской трассе за "Мануфактурой" можно увидеть волнистые холмы, вам туда. Подъехать можно на машине, оставив ее на стоянке у подножия, или подняться прямо на авто, немного объехав гору. Если вы посетить локацию в выходной день, вряд ли удастся побыть в одиночестве, ведь это любимое место любителей параглайдинга, дельтапланинга и авиамодельного спорта.

Вид с горы очень красивый, а дождавшись заката можно сделать нереальные фотографии, которые не потребуют фильтров. Смельчаков ждут возможности испытать себя в небе и поднять уровень красоты панорам от хорошего до невероятного.

Владимирская горка

Гуляя на правом берегу Днепра в столице, есть возможность увидеть левый, посетив парк "Владимирская горка". История этого места уходит во времена Крещения Руси, а виды охватывают Мариинский парк, Труханов остров, пешеходный мост над Днепром и широкий Днепр. Парк обустроен уютными локациями для детей и взрослых, лавочками для отдыха, интересными скульптурами, вымощенными дорожками и красивыми арочными беседками.

Владимирская горка имеет три яруса: нижний — Подол, средний — памятник Владимиру Великому и верхний — Михайловский собор. У туристов есть возможность пройти весь путь наверх по лестнице, или воспользоваться фуникулером, который поднимет с первого яруса сразу к третьему.

Гора Острица

Ландшафтный заказник "Копачевские склоны" подарит чудесную осеннюю прогулку, среди "золотых" декораций и панорамных видов, уходящих за горизонт. Ориентироваться можно на поселок Копачев, или парк "Киевская Русь", из которого до Острицы можно добраться в рамках конной прогулки — так еще интереснее.

Добравшись до Шпиля, или памятного креста (12 м), вы окажетесь на вершине и сможете наслаждаться просторами, долиной реки Стугна, Обуховскими лесами и очерками окружающих поселков.

Вышгора

Осень — лучшее время года, чтобы терапевтически и уютно посетить Вышгору. Здесь роскошный вид на дамбу Киевского водохранилища, маяк и тоненькую полоску Киева, которая окажется на другом берегу от вас. До 2020 года зимой здесь работал целый горнолыжный комплекс с горками для сноутюбинга и лыжными трассами, но на сегодня комплекс закрыт.

На половине дороги между смотровой площадкой и Вышгорой можно увидеть известную заброшенную бобслейную трассу, она добирается до вершины и спускается к самому морю.

Замечательное сочетание осенних пейзажей и синего моря подарят много теплых воспоминаний и замечательных фотографий.

Гора Красуха

Посетив один из старейших поселков Украины — Витачев, вы окунетесь в разноцветные склоны, поляны и леса, которые спадают прямо в голубую воду Днепра. С высокой точки, горы Красуха или Княжий шпиль, можно увидеть острова, стык воды и голубого неба, а также невероятные закаты.

Гуляя по склонам вы наткнетесь на деревянную часовню, созданную по проекту Т.Г. Шевченко, а также можете посетить крафтовой пекарни, аромат которой слышно далеко от самой локации.

