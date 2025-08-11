Самая красивая ратуша Украины, римский костел и замок с подземельями: что скрывает городок Бучач на Тернопольщине

Знаете ли вы, что на Тернопольщине, в 72 километрах от областного центра, есть уникальный город, который когда-то одновременно принадлежал двум государствам? Такую особенность подтверждают старинные карты конца XVII века, когда этот город был разделен рекой Стрипой между двумя государствами - Речью Посполитой и Османской империей.

Видео дня

Знакомьтесь – Бучач.

Это один из немногих украинских городов, название которого не менялось еще с первого письменного упоминания в 1260 году. Происхождение его, между прочим, до сих пор вызывает споры. То ли от древнеславянского "буч" — "смелый, гордый"; то ли от буковых лесов, окружавших поселение, или же от старославянского "буча" — "быстрина, глубина". А в 1672 году Бучач и вообще оказался разделен рекой Стрипой между двумя государствами: Речью Посполитой и Османской империей, о чем свидетельствуют старинные карты тех лет.

Бучач имеет интересную особенность – улицы здесь узкие, и петляют по городу круто под углом 50–60 градусов.

Поэтому он по праву считается самым стремительным городом Тернопольщины.

Что посмотреть в Бучаче:

1. Ратуша

Находится, как и полагается, в самом центре городка и это основная достопримечательность. Бучача и представляет собой довольно редкое для Украины явление - городскую ратушу в стиле барокко.

Легенда повествует, что основатель ратуши, Николай Василий Потоцкий, мечтал, чтобы бучачская ратуша была выше львовской башни Корнякта – одного из самых высоких сооружений того времени. Хотя точные данные о начальной высоте бучацкой башни не сохранились, вероятно, что этот замысел не был реализован. По современным измерениям, высота Бучацкой Ратуши по разным данным составляет или 35 или 48 метров, тогда как Башня Корнякта достигает 66 метров.

Но что действительно поражает и придает зданию Ратуши особой выразительности – так это скульптурный декор ратуши, созданный известным скульптором Иоганном-Георгом Пинзелем, где оживают в камне образы из Библии и античной мифологии.

Возведенная в середине XVIII века, на протяжении веков она переживала разные периоды: была центром городской жизни, музеем, а также подвергалась разрушениям. Последние несколько лет благодаря усилиям реставраторов, ратуша постепенно восстанавливается как снаружи, так и внутри. В планах – создать здесь музей и туристический центр.

2. Руины замка

Относительно главной изюминки Бучача, мнения разделяются. Если для меня безоговорочным фаворитом является Ратуша, то многие местные считают таким символом именно замок (а точнее то, что от него осталось).

Бучацкий замок XIV века стоит на скале, которая возвышается над городом, откуда открывается панорама исторического центра и окрестностей. Когда-то имел три мощные башни и стены толщиной 3,5 метра.

Сейчас от крепости остались лишь романтические руины, но они до сих пор поражают. По легенде, под ними существует сеть тайных подземных ходов, где якобы спрятаны сокровища рода Потоцких.

3. Монастырь отцов Василиан

Основанный еще в 1712 году, монастырь отцов Василиан был одним из духовных и образовательных центров края. В частности, здесь действовала гимназия, где учились известные украинские деятели. Комплекс зданий в стиле барокко сохранился по сей день, а монастырская церковь Воздвижения Честного Креста (1771 г.) поражает витражами и фресками.

4. Успенский костел

Барочный храм 1760-х годов с роскошным интерьером и великолепными скульптурами и барельефами работы мастерской Пинзеля, что невольно вызывает ассоциации с римскими базиликами.

5. Виллы

Город украшают старинные модерновые виллы конца XIX – начала XX века, которые являются великолепными образцами архитектуры своего времени, каждая со своим особым шармом.

Нюансы и личные впечатления от городка:

Дорога: из Тернополя – хорошая. С других направлений, к сожалению, нет. Мы ехали из Коропца – 25 километров сплошной боли. Это одна из худших дорог, по которой мне приходилось ездить.

из Тернополя – хорошая. С других направлений, к сожалению, нет. Мы ехали из Коропца – 25 километров сплошной боли. Это одна из худших дорог, по которой мне приходилось ездить. Еда: найти приличное кафе в центре – сложно. Нам не удалось. Поехали кушать в областной центр.

найти приличное кафе в центре – сложно. Нам не удалось. Поехали кушать в областной центр. Атмосфера: к сожалению, Бучач выглядит несколько запущенно. Захламленный базар в самом центре не добавляет очарования. Это не тот город, где мне захотелось долго гулять по улочкам, поэтому лучше планировать переезд от достопримечательности к достопримечательности.

Но несмотря на это все, я точно советую вписать Бучач в свой тревел лист. Хотя бы ради Ратуши. И увидите гораздо больше.